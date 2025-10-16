Müslümanlığı seçip Bosna’ya taşındı

Hırvatistan’ın Osijek şehrinde yaşayan Antonija Petra Gagulic, 4 yıl önce İslamiyet’i seçerek hayatını değiştirdi.

Dinini daha rahat yaşamak için Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya taşınan 22 yaşındaki Gagulic “Burada ruhsal huzuru buldum. 17 yaşındayken İslamiyet’le tanıştım. Yaklaşık 1,5 yıl sonra bunun doğru yol olduğuna kesinlikle inanmıştım. Geleneksel Katolik bir aileden geldiğim için bu karar ailem için kolay olmadı. Ancak İslam’la yaşamak özgürleştirici. Bu, benim için kalbin dini. Onun tüm hükümlerini, emir ve yasaklarını kabul etmek benim için çok kolay oldu” ifadelerini kullandı.