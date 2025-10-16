Deniz altında 300 km hızla giden UFO gördüler
ABD Kongresi’ndeki UFO soruşturmasında, deniz altında saatte 300 km hızla hareket eden “futbol sahası” büyüklüğünde bir cisim görüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.
ABD’de üst düzey bir donanma komutanı, adamlarının denizin altında saatte 300 kilometre hızla hareket eden “futbol sahası” büyüklüğünde bir uzay gemisi gördüklerini bildirdi.
İddia, Amerikan Kongresinde UFO’larla (Tanımlanamayan Uçan Nesne) ilgili bir soruşturmada yer aldı. Yetkililer, UFO’larla birlikte Tanımlanamayan Yüzen Nesneleri de araştırıyor.
Soruşturmayı yürüten Tim Burchett, iddia edilen karşılaşmanın okyanusun derinliklerinde meydana geldiğini ifade etti. US TV’ye konuşan Burchett, bunun insan eliyle yapılmış bir araç olup olamayacağı sorusuna “Hayır. Bizdeki teknolojiye göre bu mümkün değil. İnsan yapımı hiçbir araç suda bu kadar hızlı hareket edemez” cevabını verdi.
