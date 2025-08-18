Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milyoner Soğuk Savaş üssünü aldı, UFO avına başladı! 250 millik radar ağıyla dünyayı tarıyor

Milyoner Soğuk Savaş üssünü aldı, UFO avına başladı! 250 millik radar ağıyla dünyayı tarıyor

- Güncelleme:
Milyoner Soğuk Savaş üssünü aldı, UFO avına başladı! 250 millik radar ağıyla dünyayı tarıyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere’de yaşayan eksantrik milyoner William Sachiti, yat ya da ada almak yerine nükleer sığınaklı bir radar üssü satın aldı ve yerin altında "mıknatıs gibi bir karargâh" kurdu! Yapay zekâ destekli RadarBot sistemiyle gökyüzünde ne varsa takip ediyor, hatta "Küresel Hakimiyet Modu" bile var!

İngiltere’de yaşayan eksantrik milyoner William Sachiti, servetini yatlara, adalara ya da futbol kulüplerine değil, Soğuk Savaş döneminden kalma bir RAF radar üssüne yatırdı. 

Norfolk’taki eski Neatishead üssünü satın alan Sachiti, buradaki Type–84 radarını yeniden çalıştırarak UFO avlama projesi başlattı.

Daily Mail’in aktardığına göre, nükleer sığınağın derinliklerinde kurduğu “süper kötü adam karargâhında” Sachiti, yapay zekâ destekli “RadarBot” sistemiyle gökyüzünde uçan her şeyi izlemeyi hedefliyor. 

Kendisi bu girişimini “bazılarının yazın arabalarını yenilemesine” benzetti:

“Benim için bu bir eğlence. Mezarlıktaki en zengin adam olmak istemem; insanların UFO’ları izlemesine izin vermek istiyorum.”

Sachiti 2022 yılında RAF Neatishead'e taşındı
Sachiti 2022 yılında RAF Neatishead'e taşındı

UFO AVCI AĞI NASIL OLACAK?

Sachiti’nin geliştirdiği yazılım, radar istasyonunun alıcılarını kullanarak 250 mile kadar gökyüzündeki her şeyi takip edebiliyor.

 Hatta sistemin “Global Domination Mode” (Küresel Hakimiyet Modu) adlı özelliği, Londra’nın üzerinde uçan dronları bile tespit edebilecek kapasiteye sahip.

Yazılımı UFO topluluğuna ücretsiz açmayı planlayan Sachiti, “aslında sadece eğlence için dünyanın en büyük UFO veritabanını kurduklarını” söyledi.

Milyoner Soğuk Savaş üssünü alıp UFO avına çıktı! 250 millik takip ağı ile dünyayı izliyor - 2. Resim

ÇOCUKLUKTA BAŞLAYAN MERAK

Zimbabve doğumlu olan 41 yaşındaki Sachiti, 1994’te Ruwa’daki Ariel okulunda yaşanan toplu UFO gözlemleri sırasında duyduğu hikâyelerden etkilendiğini, çocukluk hayalinin peşinden gittiğini açıkladı.

“Star Trek izleyerek büyüdüm. UFO’ların yüzde 100 var olduğuna inanıyorum, ama onları bulmak için zaman harcamıyorum. Ben aracı yaptım; bulanlar bana haber verir.”

Her ne kadar projeyi “eğlencelik” diye tanımlasa da, Sachiti’nin tesisi zaman zaman saldırıya uğradı; geyikleri vuruldu, atölyeleri tahrip edildi. 

RADAR AĞI HERKESE AÇIK OLACAK

Sachiti, geliştirdiği yazılımı ücretsiz şekilde UFO meraklılarının kullanımına açmayı planlıyor. Hatta isteyen herkes 20 sterlinlik bir antenle kendi “radar istasyonunu” kurarak UFO avcı ağına katılabilecek.

