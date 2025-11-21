DIŞ HABERLER SERVİSİ
ABD'den Karayipler'de hava sahası uyarısı! "Potansiyel tehlikeli durum"
ABD, Venezuela'daki yeni hava seyahati uyarısı (NATOM) yayımladı. Bölgede potansiyel tehlike uyarısında bulunuldu.
ABD, Venezuela’daki krizin derinleşmesi üzerine yeni hava seyahati uyarısı (NATOM) yayımladı.
POTANSİYEL TEHLİKE
Federal Havacılık İdaresi (FAA), saat 13.00’te yayımladığı NOTAM bildirisinde pilotları, havayollarını ve hava trafik kontrolünü Venezuela içinde ve çevresinde "potansiyel olarak tehlikeli bir durum" konusunda uyardı.
Uyarıda, ülke içinde ve çevresinde "kötüleşen güvenlik durumu ve artan askerî faaliyetler” olduğuna dikkat çekildi.
