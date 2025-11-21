ABD, Venezuela'daki yeni hava seyahati uyarısı (NATOM) yayımladı. Bölgede potansiyel tehlike uyarısında bulunuldu.

POTANSİYEL TEHLİKE

Federal Havacılık İdaresi (FAA), saat 13.00’te yayımladığı NOTAM bildirisinde pilotları, havayollarını ve hava trafik kontrolünü Venezuela içinde ve çevresinde "potansiyel olarak tehlikeli bir durum" konusunda uyardı.

Uyarıda, ülke içinde ve çevresinde "kötüleşen güvenlik durumu ve artan askerî faaliyetler” olduğuna dikkat çekildi.

BATIKAN ALTAŞ

