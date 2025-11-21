ABD'nin Missouri eyaletindeki en işlek havalimanlarından St. Louis Lambert Uluslararası Havalimanı’nda panik dolu anlar yaşandı. Saldırgan olduğundan şüphelenilen bıçaklı bir kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü.

ABD’nin Missouri eyaletindeki en işlek havalimanlarından St. Louis Lambert Uluslararası Havalimanı’nda bıçaklı bir kişi paniğe neden oldu.

Şüpheli, bir polisin silahlı müdahalesi sonucu vurularak öldürüldü.

St. Louis County Polis Teşkilatı Sözcüsü Vera Clay, olayın yerel saatle 01.00 sularında havalimanındaki 1 numaralı terminalin giriş kapıları yakınında meydana geldiğini ve başka kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

BIÇAKLI ŞAHIS POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Clay, güvenlik güçlerinin kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi, "bulunmaması gereken bir alanda olduğu" gerekçesiyle bölgeden ayrılması konusunda uyardığını ancak uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

Sözcü, polislerin olaya önce şok tabancasıyla müdahale ettiğini, ancak bıçaklı kişinin ilerlemeye devam etmesi üzerine silah kullanmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yetkililer, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak olay hakkında soruşturma başlattı.

Gelişmenin ardından havalimanı içinde ulaşımın sağlandığı hafif raylı sistemin olay yeri yakınındaki durağı geçici süreliğine kapatıldı ve yolcular diğer ulaşım noktalarına servisler ile ulaştırıldı.

BATIKAN ALTAŞ

