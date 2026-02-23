İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde hasta yakınlarından ‘bağış’ adı altında, ameliyat gününü öne alma bahanesiyle para talep edilmesine ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme 11 tutuklu şüpheliden 3'ünün tahliyesine karar verildi. Başhekim ve hasta yakınlarının ifadeleri ise şaşırttı.

İstanbul’da ameliyat gününü öne alma bahanesiyle hastalardan para talep edip, haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen sağlık görevlileri hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme ara kararını açıkladı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın tahliyesi karar verdi.

Hastanede haksız kazanç davasında ara karar: 3 tutuklu hakkında tahliye kararı

BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA İSTEDİ

Müşteki Münevver Özyurt, tutuklu sanıklardan Volkan Erdoğu tarafından yapılan ameliyatının iyi geçtiğini, sanığın kendisinden bunun için hastaneye bağış adı altında para istediğini anlattı. Özyurt, ona 50 bin lira verdiğini ancak bir evrak veya dekont almadığını söyledi.

BİYOPSİ İÇİN 20 BİN LİRA ÖDEDİ

Müşteki Barkın Sevinç ise kanser tedavisi gören babasına bakan doktorların akciğerde metastazdan şüphelendiklerini, bu nedenle Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini söyledi. Sevinç Volkan Erdoğu'un kendilerine hastanenin çok yoğun olduğunu, özel bir yerde biyopsi yapılmasını kabul edip etmediklerini sorduğunu söyledi. Sevinç, bunun için 20 bin lira para gönderdiklerini açıkladı.

Hastanede haksız kazanç davasında ara karar: 3 tutuklu hakkında tahliye kararı

“KENDİ RIZAMLA YAPTIM”

Kanser tedavisini gören kardeşi için Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne gittiklerini belirten müşteki Ayşenur Yılmaz da ameliyat için kendisinden para istenmediğini öne sürdü. Yılmaz, kardeşi ameliyattan sağ salim çıktığı için kendi rızasıyla 50 bin lira bağış yaptığını belirtti.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, mahkemede tanık olarak dinlendi.

Hastanede haksız kazanç davasında ara karar: 3 tutuklu hakkında tahliye kararı

Bağış sisteminin idarenin etkisinde olduğunu söyleyen başhekim, cihaz bağışının komisyon kararıyla, nakdi bağışın ise döner sermaye üzerinden yapılabildiğini açıkladı.

CİMER'den gelen şikayetleri İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçeyle belirttiklerini söyleyen Başhekim Yiyit şöyle konuştu:

Ameliyat sırasının değiştirilmesi etik değildir. Hasta ve hasta yakınlarının dışardaki laboratuvarlara yönlendirmek mevzuat gereği uygun değil. Eğer dışarı göndereceksek bile kendi laboratuvarımızdan geçmesi lazım. Sanık doktorların hasta ve hasta yakınlarından para alındığını dair iddia bana gelen dilekçelerde biliyorum. Benim göreve geldiğim ilk ay içinde oldu. Bağış sistemi nakdi olamaz. Doktor hastadan değil idareden ister.

3 ŞÜPHELİ İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti arar kararını açıkladı, 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Eksik hususların giderilmesi için duruşmanın ertelenmesi kararlaştırıldı.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğünce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen ihbarlarda, hastanede görev yapan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S. ve veri giriş elemanı olarak görev yapan Y.Ö'nün hastalardan para talep ettiklerine dair şikayetler bulunduğu aktarıldı.

Örgüt şemasına yer verilen iddianamede, Prof. Dr. M.M. örgüt elebaşı, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S. ise örgüt yöneticisi olarak yer aldı.

Yedikule Hastanesi'nde 'bıçak parası' davasında 3 tahliye kararı

ÖRGÜT ÜYELERİ OLARAK KİMLER GÖSTERİLDİ?

Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi M.F, doktor E.Ö, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde servis sorumlusu hemşire A.A, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde temizlik görevlisi Ö.A, tıbbi mamuller firmasında çalışan O.B, briç oyuncusu-eğitmen O.Ö, A.Ç.B. ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde veri giriş personeli Y.Ö. örgüt üyesi olarak belirtildi.

14 MİLYONDAN FAZLA PARA GİRİŞİ

Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen M.M. ile bazı sanıklar arasında toplam 1 milyon 855 bin 967 lira, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen V.E. ile kimi sanıklar arasında ise 14 milyon 462 bin 599 lira para giriş-çıkışı olduğunun belirlendiği iddianamede aktarıldı.

Yedikule Hastanesi'nde 'bıçak parası' davasında 3 tahliye kararı

EVRAK İMZALATILDI

Hastalardan usulsüz para alımının sanıklar O.B. ve O.Ö. üzerinden yapıldığı aktarılan iddianamede, örgütün deşifre olmaması için hasta ve yakınlarına hastane ortamında bağış yapılıyormuş gibi evrak düzenlenerek imzalatıldığı anlatıldı.

İddianamede, sanıklar Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.Ş. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 4'er yıldan 8'er yıla ve "irtikap" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası