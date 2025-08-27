Yedikule Hastanesi'nde 'bıçak parası' soruşturması: Profesör örgüt elebaşısı, doçent yöneticisi çıktı!

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarının hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin 1’i profesör 11 şüpheliye yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ‘ihbar edenler’, 33 kişi ise ‘mağdur’ sıfatıyla yer almıştı.

PROFESÖRLER ÖRGÜT YÖNETİCİSİ OLMUŞ!

İddianamede, şüphelilerin ‘örgüt şemasına da’ yer verildi. Şemada, Prof. Dr. M.M. örgüt elebaşı, Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.S. ise örgüt yöneticisi olarak yer almıştı.

Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi M.F, doktor E.Ö, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde servis sorumlusu hemşire A.A, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde temizlik görevlisi Ö.A, tıbbi mamuller firmasında çalışan O.B, briç oyuncusu-eğitmen O.Ö, A.Ç.B. ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde veri giriş personeli Y.Ö. örgüt üyesi olarak iddianamede yer almıştı.

İlgili Haber 3 yaşındaki kız başına saplanan bıçakla hastaneye yürüyerek gitti! Şoke eden anlar

TELEFON KAYITLARI İDDİANAMEDE

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İddianamede, şüpheli Doç. Dr. V.E. ile laboratuvar çalışanı N.P. arasında geçen tape kayıtlarına yer verildi.

"MALİYE TAKİP EDİYOR"

Telefon konuşması kayıtlarında V.E., "Bir tane hastaya biyopsi yaptım kol ön sağa, bütün hastaları Yedikule’ye gönderdim. Sonuçlar yarına çıkar mı? Bir iki hasta daha göndereceğim. Biz de devlet çalışanı olduğumuz için bir takım şeylerde zorluk çekiyoruz. Mesela bir hasta patoloji ücretini ödeyecek ama ben bir arkadaşın numarasını atıyorum, ücreti oraya atıyorlar, o arkadaşa da pay veriyorum. Sonuçta hastadan 20 bin lira alacağım, hastanın el emeği var burada. Size bin 200 lira patoloji vereyim, ücreti size yatsın, parayı bana gönderin. Böyle bir şey düşünür müsünüz?" dediği ortaya çıktı.

Doç. Dr. V.E.’ye yanıt veren laboratuvar çalışanı N.P. ise, "Para bize yattığında Maliye Bakanlığı’ndan takip ediliyoruz. Fatura veririm, fatura karşılığında olursa seve seve yardım ederim" dedi.

HASTALARDAN ALINAN KOMİSYON DOKTOR EŞİNE

Bunun üzerine V.E. ise, fatura kesilince devlet tarafından vergi istendiğini belirterek, bunu kabul etmediğini, N.P.’nin ise, kendisinin bir şirket olmadığını, böyle durumlarda serbest meslek makbuzu kestiğini söylediği telefon görüşmesi kayıtları iddianamede yer aldı.

Hastalardan alınan paradan Doç. Dr.’un eşine komisyon yatırıldığı ortaya çıktı.

Hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin 107 sayfası, şüpheliler arasında geçen para alışverişi ve şüphelilerin hasta ile hasta yakınları arasında geçen görüşmelerinden oluşuyor.

"ÖRGÜT YOK BORÇ ALIŞVERİŞİ"

Ayrıca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı olarak ismi geçen Prof. Dr. M.M.’nin ifadesi de yer aldı. Şüpheli ifadesinde, "Etkin pişmanlık hükümlerini kabul etmiyorum. Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarını kabul etmiyorum. 2018-2025 yılları arasında Yedikule Hastanesi’nde Yedikule Hastanesi’nde Göğüs Cerrahı Profesörü olarak çalıştım. Halen daha görevime devam etmekteyim.

Hatırladığım kadarıyla 2013 yılında Yedikule Hastanesi’nde ameliyatta kullanılan iki malzemenin 700 liraya alınmasıyla ilgili şef görevim nedeniyle emniyet ve savcılıkta ifade verdim. Bu dosyadan beraat ettim. Dosyada yer alan ve bana sorulan şahıslarla herhangi bir ilişkim, borç alıp vermişliğim de yoktur ancak Doktor V.E. ile 10 ile 20 bin lira civarında ara sıra borç alışverişimiz olmuştur.

Bu paralar, servis, yemek parası ayrıca dini bayramlarda ve yılbaşlarında kendi personelimize dağıttığımız kendi paramız olan harçlıktır. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramlarında arkadaşlarımız olan iş adamlarının, hayırseverlerin vermiş olduğu para ve erzak yardımlarını hastanede çalışanlara dağıtırız. Bosna Hersekliler İş Adamları Derneği bana yetkilileri olan yaklaşık 10 kişi bana, çalışanlara dağıtmak üzere hastane dışında para ve erzak yardımı verdi. Bu yardımları kesinlikle hastanede vermediler" diye konuştu.

DELİLLER HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMEDİ

İddianamede, ‘örgüt yöneticisi’ olarak geçen Doç. Dr. V.E.’nin de ifadesi yer aldı. V.E., "2000 ile 2006 yılları arasında Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde asistan olarak çalıştım. 2021 yılından beri doçent olarak görev yapmaktayım. Antalya Muratpaşa’da 110 metrekare yerim var. Vakıflar Bankası vadeli hesabımda, toplam 12 milyon lira birikmişim var. Bu para ev alacağım için hesabımda bulunmaktadır. Bunun dışında ev alacağım kişiye 8 milyon 600 bin lira Rams Garden firmasına ödeme yaptım. Bu paranın 2 milyonunu Prof. Dr. M.M.’den aldım. Çeşitli miktarda iş insanı ve doktor arkadaşlarımdan borç para aldım. Şüpheliler arasında yer alan A.Ç.B. benim üvey ablamdır, husumetim yada alacak vereceğim yoktur. Görüntü içerikleri, tape kayıtları hakkında susma hakkımı kullanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

PARA İÇİN HASTALARI KULLANDILAR

Ayrıca, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin, Göğüs Cerrahisi bölümünde çalışan Doç. Dr. V.E., Uzman Dr. Y.S. ve Prof. Dr. M.M.’nin diğer şüpheliler ile beraber hareket ettiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelilerin hastaneye gelen hasta veya yakınlarından yapılacak tıbbi işlemler ile ilgili olarak ameliyatın erkene alınması veya biyopsi işlemi için bağış yada medikal malzeme alınması adı altında maddi menfaat temin ettikleri, patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda icbarda bulundukları, müştekilerden temin ettikleri paraları, yakınları ve ortak iş yaptıkları şüphelilerin banka hesaplarına aktardıkları ve buna ilişkin gerçekleşen 35 eylemin tespit edildiği anlatıldı.