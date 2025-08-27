Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ölümün böylesi... Kullandığı traktörün altında can verdi

Ölümün böylesi... Kullandığı traktörün altında can verdi

Antalya'da kahreden bir kaza meydana geldi. Tarlasına gitmek için yola çıkan 70 yaşındaki adam devrilen traktörünün altında kalarak can verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kan donduran bir kaza yaşandı. Bu sabah saat 10.00 sıralarında Kırbaş Mahallesi Hatıplar mevkiinde Mehmet Çayaksu, 07 YAL 61 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıktı.

TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALDI

Henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybeden Çayaksu’nun traktörü devrildi. Talihsiz sürücü, devrilen traktörün altında kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ölümün böylesi... Kullandığı traktörün altında can verdi - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkarılan Çayaksu’nun, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği  belirlendi.

Ölümün böylesi... Kullandığı traktörün altında can verdi - 2. Resim

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Çayaksu’nun cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

