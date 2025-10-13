Ters yönde giden kamyonet jandarmaya yakalandı! Sürücü cezasız kalmadı
Adana-Pozantı Otoyolu’nda ters yönde giden kamyonet jandarma ekiplerine yakalandı. Sürücüye ceza uygulanırken, o anlar araç kamerasına yansıdı.
Adana'da otoyolda ters yönde giden kamyonetin sürücüsüne ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, otoyol jandarma ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Adana-Pozantı Otoyolu'nda ters yönde giden kamyoneti durdurdu.
SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ
Ekipler, aracın sürücüsüne ceza kesti. Kamyonetin ters yönde ilerlemesi araç kamerasıyla görüntülendi.
