Ters yönde giden kamyonet jandarmaya yakalandı! Sürücü cezasız kalmadı

Ters yönde giden kamyonet jandarmaya yakalandı! Sürücü cezasız kalmadı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana-Pozantı Otoyolu’nda ters yönde giden kamyonet jandarma ekiplerine yakalandı. Sürücüye ceza uygulanırken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Adana'da otoyolda ters yönde giden kamyonetin sürücüsüne ceza kesildi.  İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, otoyol jandarma ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Adana-Pozantı Otoyolu'nda ters yönde giden kamyoneti durdurdu.

SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Ekipler, aracın sürücüsüne ceza kesti. Kamyonetin ters yönde ilerlemesi araç kamerasıyla görüntülendi.

