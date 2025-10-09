Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada! Metrelerce savruldu, şans eseri kurtuldu

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada! Metrelerce savruldu, şans eseri kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki A.A. kamyonetin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken görüntüler dehşete düşürdü.

Olay Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşandı. Şehir merkezi yönüne seyreden sürücü E.D. yönetimindeki plakalı kamyonet, karşıya geçmek isteyen A.A. (72) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde E.D.'nin sürücü belgesinin bulunduğu ve alkolsüz olduğu tespit edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin seyir halindeyken yayaya çarpması ve yayanın metrelerce savrulması anbean kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

