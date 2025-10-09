Siirt'te öğretmenleri taşıyan servis, yolcu minibüsü ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Siirt'in Pervari ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracı ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Pervari ilçesine bağlı Göl köyü yakınlarında meydana geldi. Öğretmenleri taşıyan bir minibüs ile karşı yönden gelen başka bir minibüs çarpıştı.
11 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Çarpışmanın etkisiyle minibüslerde bulunan 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
