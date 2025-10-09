Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Siirt'te öğretmenleri taşıyan servis, yolcu minibüsü ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Siirt'te öğretmenleri taşıyan servis, yolcu minibüsü ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Siirt&#039;te öğretmenleri taşıyan servis, yolcu minibüsü ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Siirt, Pervari, Kazalar, Minibüs, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'in Pervari ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracı ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pervari ilçesine bağlı Göl köyü yakınlarında meydana geldi. Öğretmenleri taşıyan bir minibüs ile karşı yönden gelen başka bir minibüs çarpıştı.

11 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Çarpışmanın etkisiyle minibüslerde bulunan 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te öğretmenleri taşıyan servis, yolcu minibüsü ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sudan’da korkunç saldırı: Paramiliter milisler camiyi bombaladıMarmaray'dan geçip Avrupa'ya... Togg'un ilk ihracat konvoyu Almanya yolunda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
5 gündür kayıptı: Eski uzman çavuş Turgut Unduç'un gizemli ölümü! - 3. SayfaEski uzman çavuş Turgut Unduç'un gizemli ölümü!Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 2’si ağır 14 yaralı - 3. SayfaYolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 2’si ağır 14 yaralıAyşenur Bedel cinayetinde tüyler ürperten detay! Kızını öldürtmek için ayarladı, yıllar sonra katili oldu - 3. SayfaKızını öldürtmek için tuttuğu kişinin katili oldu!'Hırsızlık' suçlusundan pes dedirten savunma: Komiser beni gaspçı sandı - 3. Sayfa'Hırsızlık' suçlusundan pes dedirten savunma2 cinayet işledi, 22 sene kaçtı! Kayseri'de şüphe üzerine yakalandı... - 3. Sayfa2 cinayet işledi, 22 sene kaçtı! Kayseri'de şüphe üzerine yakalandı...İstanbul'da feci kaza! Anne öldü, baba ve kızı yaralı - 3. Sayfaİstanbul'da feci kaza! Anne öldü, baba ve kızı yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...