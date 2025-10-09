“Öcalan bile umutsuzluğa kapılıyor" diyen Barzani terör örgütü PKK'ya seslendi: Bu riski alın

Erbil’de Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (MERİ) tarafından düzenlenen forumda konuşan Barzani, IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE ÇOK CİDDİ"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta "PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısından sonraki sürece dair Barzani, şunları ifade etti:

“Türkiye'de başlayan ve adı her ne olursa olsun süreçle ilgili olarak da Türkiye Cumhurbaşkanı’nı gördüğümde Türkiye'nin bu konuda çok ciddi olduğunu hissettim. Türkiye çok ciddi. Süreç yavaş da olsa ağır da olsa Türkiye'de bu sürecin sonuçlanmasıyla ilgili ciddi bir kararlılık var."

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA SESLENDİ: BU RİSKİ ALIN

Barzani süreçle ilgili sabırsız olunmaması gerektiğini belirterek “Bazı şeyler risk de olsa karşı tarafın yapması gerekiyor. Yıllardır devam eden bir sorunu bir günde ve gecede bitiremezsin. Bazen risk alman da gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani

PKK'ya seslenen Barzani "Sözüm şudur: Bu riski alsınlar. Çünkü bu daha iyidir. Süreç yavaş olsa da risk alınmalı." diye konuştu.

"Karşı tarafın ne yaptığına bakalım öyle adım atarız" yönteminin yanlış bir düşünce olduğunu ifade eden Barzani, “Şimdi öyle bir haldeyiz ki iki taraf da diğerinin adım atmasını bekliyor. Bu yöntemle bu sorun çözülmez. Şimdi atılması gereken bazı adımlar var. Sürecin netice vermesi için PKK'nın bu adımları atması gerekiyor. Detaylara girmek istemiyorum.” dedi.

Barzani, sürecin işlemesi için yardımcı olma rolünü üstlendiklerini söyleyerek "Ankara ile de konuştuk, bu grupla (PKK) da konuştuk. Ne rol alabileceğimizi sorduk. Silah bırakma süreci başlayınca bizden destek istendi. Bizden istenen desteği verdik.” ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN DA UMUTSUZLUĞA KAPILIYOR"

Sürecin önemli olduğunu vurgulayan Barzani, “Bence bu tarihi bir fırsattır ve Kürtler bunu kaçırmamalıdır. Kürtler hiçbir şekilde bu fırsatı kaçıramaz. Öcalan'ın mesajları çok açık ve nettir. Kandil de tam olarak ne yapması gerektiğini biliyor. Fakat bunu yapmıyor. Yapmadığı için de umutsuzluk oluşuyor. Hatta Öcalan da umutsuzluğa kapılıyor. Bu doğru değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

Barzani, "Konuşmaya gelince sözde 'Öcalan'ın söylediklerine bağlıyız' diyorlar ancak uygulamaya ve pratiğe gelince tam tersini yapıyorlar.” ifadelerini kullanarak bu yaklaşımın hem Kürtlere hem sürece büyük zarar verdiğini kaydetti.

YPG'YE ÇAĞRIDA BULUNDU: ŞAM'DA OFİS AÇIN

Barzani, Suriye’deki gelişmelere ilişkin PKK/YPG'ye çağrıda bulunarak, "En kısa sürede Şam'a gidin. Yeni Suriye'nin bayrağını dalgalandırın. Kendinizi siyasi sürecin sahibi görün. Şam'da ofis açın. Kendinizi ev sahibi görün. Suriye siyasi sürecinin içinde aktif rolünüz olsun.” dedi.

Kendilerinin 2003’te Bağdat’ta etkili olduklarını aktaran Barzani, şunları kaydetti:

“Şam'a gidin. Şam başkentinizdir. Ülkenizdir. Hiçbir şey beklenemez. Şimdi neyi bekliyorlar bilmiyorum. Neyin değişmesini bekliyorlar?"

"PKK, ROJAVADAKİLERİN YAKASINI BIRAKMALIDIR"

Barzani, “Rojavadan (Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusundaki Kürtler) talebimiz nedir? Biz şunu söylüyoruz: Kendi işinizi kendiniz yürütebilirsiniz. PKK günlük işlerinize müdahale edemez. En büyük problemleri bu." dedi.

Barzani konuşmasını şöyle tamamladı: