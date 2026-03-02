ABD-İran- İsrail gerilimi ardından kamuoyunda birçok spekülasyon gündeme geldi, bunlardan biri de Borsa İstanbul’un faaliyet durumuna ilişkin oldu. Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda, Borsa İstanbul’un 2 Mart 2026 tarihinde kapalı olacağı öne sürüldü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, bugün Borsa İstanbul açık mı? Borsa'da işlem yapılabiliyor mu?

ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri hamleleri bölgede tansiyonu yükseltti. Artan gerilim küresel ekonomiyi ve piyasaları etkilerken, Borsa İstanbul’un pazartesi günü kapatılacağı yönünde iddialar da gündeme geldi. Peki, Borsa İstanbul bugün açık mı?

BORSA İSTANBUL KAPALI MI?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Borsa İstanbul iddialarına açıklama geldi. İddiaları yalanlayan DMM, söz konusu paylaşımlar hakkında yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir.

Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." denildi.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ DURDURULDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verdi.

