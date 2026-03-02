Amasya’da tek katlı evde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Tercan’ın hayatını kaybettiği, annesinin cevapsız telefonları ile belirlendi. Tercan’a ulaşamayan anne komşulara haber verdi, kapı açılınca acı gerçek ortaya çıktı.

İstanbul’da yaşayan Nurhayat Karaböcek, Amasya merkez Fethiye Mahallesi'ndeki tek katlı evde yalnız yaşayan oğlu Ahmet Tercan'ı aradı ancak ulaşamadı. Oğlunun telefonlarına cevap vermemesi üzerine komşularını arayıp yardım istedi.

Acı olay! Kahreden gerçeği ‘anne telefonu’ ortaya çıkardı

ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Komşular Tercan’a seslendi ancak bir cevap alamadı, daha sonra şüphelenip polis çağırdı. Mahalleye gelen ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Polis ekipleri kapıyı açınca Tercan'ın yatağının üstünde hareketsiz yattığını gördü. Tercan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

“ZARARI OLMAYAN BİRİYDİ”

Cenazesi polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hastane morguna götürülürken, Fethiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Arduç, şöyle konuştu:

İstanbul'da yaşayan annesi ulaşamayınca komşularını arayıp eve bakmalarını istemiş. Eve giren ekipleri ölü halde bulmuş. Kimseye zararı olmayan biriydi.

KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Tercan’ın kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

