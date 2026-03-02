Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin bir süre yasaklanmasına karar verdi. Alınan karar ardından "Borsada açığa satış " işlemiyle ilgili araştırmalar başladı. Peki, Borsada açığa satış nedir? Açığa satış yasağı ne zaman kalkacak?

Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), jeopolitik gelişmelerin borsaya etkilerini sınırlandırmak amaçlı tedbirler alındı. Sermaye Piyasası Kurulu ise yatırımcı haklarını korumak ve piyasaların sağlıklı işleyişini teminen açığa satış işlemlerini 2–6 Mart 2026 tarihleri arasında geçici olarak yasakladı.



Borsada açığa satış nedir? Açığa satış yasağının kalkacağı tarih açıklandı

BORSADA AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Normal yatırımda yatırımcı "düşükten al — yüksekten sat" prensibiyle hareket ederken, açığa satışta işlem sırası tersine çevrilir. Yani yatırımcı önce satış yapar, ardından fiyatın düşmesini bekleyerek alım gerçekleştirir. Açığa satışın tanımını ilerde fiyat düşüşü olacağı beklentisiyle ödünç alınan menkul kıymetin satılması işlemidir şeklinde yapmak mümkündür.

Bu tanımdan hareketle açığa satış işleminin esas noktasını ödünç alma işlemi oluşturmaktadır. Dolayısıyla açığa satış işlemi yapan yatırımcının satmak istediği menkul kıymetlere sahip olması halinde bile ödünç mekanizması ile açığa satış yapması mümkün olmaktadır.

YATIRIMCILAR NEDEN AÇIĞA SATIŞ YÖNTEMİNİ SEÇİYOR

Bu tür işlemlerinin yapılmasının arkasında yatan birçok neden bulunmaktadır. Bunlardan ilki fiyat düşüşten fayda sağlamaktır. Bir başka deyişle açığa satış işlemi yapılmasının arkasında spekülatif amaçlar bulunmaktadır. Buna karşılık açığa satış işleminin arkasında yatan diğer neden finansal piyasalarda risk almış olan yatırımcıların söz konusu risklerini azaltma amacıdır. Risk almış olan yatırımcılar açığa satış işlemleri yapmak suretiyle bu risklerinden tamamen ya da kısmen kaçınabilmektedirler. Açığa satış işlemlerinin uygulandığı bir diğer alan ise arbitraj işlemleridir. Söz konusu işlemler ile yatırımcı piyasalar arasındaki geçici nitelikteki farklılıklardan kazanç elde etme amacındadır.

