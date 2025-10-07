MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı: İsrail masa başında olmuyorsa silahla durdurulmalı

CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmaması siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TBMM devletimizin kurucu temelidir. TBMM, Türk milletinin ta kendisidir." diyen Bahçeli, "TBMM, boykot ve protestolara sahne olacak, ucuz ve uçuk ayak oyunlarına alet edilecek bir yer değildir." ifadelerini kullandı.

"CHP BALTAYI YİNE TAŞA VURDU"

CHP'nin Meclis'in açılış oturumuna katılmamasıyla ilgili Bahçeli, "Yeni yasama yılının açılış oturumunda katılmayan, sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlüğün yanında aziz milletimize saygısızlık yapan CHP baltayı yine taşa vurmuştur." diye konuştu.

"CHP'NİN TÜRK MİLLETİNİ YOK SAYDIĞI ORTADADIR"

Kendi düşenin ağlama hakkı olmadığına dikkat çeken Bahçeli, "CHP'nin sadece sayın Cumhurbaşkanımızı, sadece Meclis'imizi değil, esasen Türkiye'yi ve Türk milletini yok saydığı ortadadır." dedi.

"CHP'de kılıçlar çekilmiş, ortak akıl kaybolmuştur." diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yönetiminin önüne geleni suçlaması omurgalı bir tavır değildir. CHP'nin istikrarsızlığı, tarihsel çizgisinden derin kopuşu Türk siyasetini olumsuz etkileyecektir. CHP'nin hesabını vermesi gereken rüşvet ve yolsuzluk iddiaları vardır. Özgür Bey'in savcı ve hakimlerle uğraşması, meydan meydan dolaşarak zehir aşılaması suçluluk psikolojisinin yansımalarıdır. "

"İSRAİL MASA BAŞINDA OLMUYORSA SİLAHLA DURDURULMALI"

Konuşmasının devamında Gazze planına da değinen Bahçeli, şunları söyledi:

"Gazze planı dünya gündemindedir. Hamas'ın yeşil ışık yakması kısmi bir sükunet açısından memnuniyet vericidir. Fakat süreç çetrefilli yollarla doludur. İsrail'in söz konusu müzakerelerde sabotaj yapıp yapmayacağı meçhuldür. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek gerekirse İsrail, hem insanlığın hem de barış umutlarının düşman odağıdır. Mısır'daki müzakerelerin kesintiye uğraması, İsrail'in savaş, şiddet ve soykırıma devamı halinde artık zora dayalı her türlü askeri seçenek meşru hale gelecektir. İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa sahada ve silahla yapılması tarihin kırılma anı olarak karşımıza çıkabilecektir."

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA YOL KALMAMIŞTIR"

Sumud filosundakilerin Türkiye'ye getirilmesi bir başarıdır ve emeği olanlar tebrik edilmelidir. BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür ediyorum. Hamas terör örgütü değildir, teröre başvuran asıl haydut İsrail'dir. Hamas bir direniş örgütüdür. Plana Hamas'ın yeşil ışık yakması memnuniyet verici ama süreç zorlu ve tuzaklarla dolu. Savaşın sonlanması ve Hamas'ın kapı aralaması için adres Mısır'dır. Trump, Netanyahu ile görüşmeden önce Türkiye ve diğer ülkeler ile toplantı düzenledi. Bu toplantıda Gazze planında değişiklikler yapıldığı açıklanmıştır. Gazze zincirlerinden kurtarılmalıdır. Önerdiğimiz bölge ülkelerinin teşebbüsü ile kurulacak Kudüs paktı anlam kazanacaktır. Bir an önce ateşkes ilen edilmeli ve Siyonist barbarlık işgal ettiği yerlerden çekilmelidir. BM Genel Kurulu'nda İspanya Başbakanı 'Tarih sessiz kalanları yargılayacaktır' demişti ve haklıydı. Akan kan durmalıdır. İki devletli çözümden başka yol kalmamıştır. 1967 sınırlarında Filistin devleti kabul edilmeli ve BM'ye de katılmalıdır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MİLLİ BİR HEDEFTİR"

Milletlimiz Terörsüz Türkiye için atılan adımların arkasındadır. Menfi çevrelerin uydurmalarına itibar edecek kimse yoktur. Biz Terörsüz Türkiye'yi kolektif biçimde ele alıyoruz. Terörsüz Türkiye milli bir hedeftir. Önyargıların düğümlerini çözmek istiyoruz. Kim ki Terörsüz Türkiye'den rahatsız ise bir acziyet içindedir. Bir buçuk asırdır süregelen küresel emperyalist komplolar, karanlık kampanyalar tasfiye edilecektir. Hedef büyüktür. Türkiye kutlu bir doğumun arifesindedir. Bu doğumun sancıları olabilir, yanlış anlaşılmalar da olabilir. Bazen sinirler de gerilebilir. Hatta temaslar zayıflayarak mesafeler açılabilir. Fakat sabırla, vatan-millet sevgisinde buluşmamız her sorunla başa çıkmaya kâfidir.

"TÜRKİYE'NİN İSTİKLAL VE İSTİKBAL HAKLARINI MUHAFAZA EDECEĞİZ"

Nifak yayanları, algı operasyonu yapanları gündemden sürüp çıkaralım. Kardeşliğimizi hep birlikte büyütelim. Milliyetçilikten bihaber olan zatın bize iftiralar atması bizi yıldırmak şöyle dursun bizi daha da yüreklendirmektedir. TBMM'deki dayanışma komisyonu faal haldedir ve toplumun her kesimi ile istişarelerini sürdürmektedir. Hukuki düzenlemeler için geniş mutabakat zemini oluşmalıdır. Komisyonda görev alan tüm vekillerimize de teşekkür ediyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal haklarını muhafaza edeceğiz.

Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır. Kaybına göz yumacağımız tek bir insanımız yoktur. Kürt kardeşlerimizin feraseti iç ve dış komploları püskürtecek seviyededir. Kürt kardeşlerim terörün en fazla ceremesini çeken ağır ve hüzün dolu bir maziye sahiptir.

"GEREKİRSE KOMİSYONDAKİ VEKİLLER İMRALI'YA GİTMELİ"

İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü örgütün bütün bileşenlerini kapsamaktadır. Kurucu önderlik, YPG/SDG'ye de bir çağrıda bulunarak Suriye hükümeti ile yapılan mutabakata uyulmasını istemelidir. Gerekirse komisyonda görevli vekillerden bir grup İmralı'ya gidip görüşmeli ve mesajlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu açıklamanın güncellenerek daha da detaylandırılması hayırlı gelişmeleri getirmelidir. Bölücülük damarını söküp atacağız. Şehit ailelerimiz kaygılanmasın, gazilerimiz korkuya kapılmasın. Pazarlık sürecinde değiliz.