Türkiye’nin insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın F-16’ya kilitlenip GÖKDOĞAN’a veri aktardığı tarihi test, Atina’da adeta alarm zillerini çaldırdı. Yunan medyası, Türkiye’nin hava üstünlüğünü hızla artırdığını yazarken, 2026 için “çok zor olacak” feryadı ülke gündemine damga vurdu.

Yunan medyası gelişmeyi manşetten duyurarak hava dengesinin hızla Türkiye lehine döndüğünü yazdı ve hükümete acil çağrı yaptı.

Atina basını, Türkiye’nin yeni nesil hava gücüne karşı koymak için ikinci el F-35 arayışının bile yeterli olmayabileceğini öne sürerek "2026 bizim için çok zor olacak" değerlendirmesini öne çıkardı.

Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla yerli ve milli olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA

KIZILELMA F-16’YA KİLİTLENDİ, GÖKDOĞAN’A VERİ AKIŞI SAĞLADI

Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, askeri tarihe geçen bir teste imza atmıştı.

ASELSAN’ın MURAD AESA radarı ile donatılan KIZILELMA, 30 mil mesafeden bir F-16’ya kilitlenerek konum, hız ve hedef bilgilerini TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN hava-hava füzesine kesintisiz biçimde aktardı.

Yunanistan merkezli Pentapostagma, "Test uçuşunun Çorlu’dan havalanan beşinci prototiple yapıldığı, 15 bin feet irtifada 1 saat 45 dakika sürdüğü ve F-16’larla birlikte formasyon uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini" aktardı.

"TÜRKİYE'YE İZİN VERMEYİN"

Yunan medyasında yer alan yorumlarda, "Türkiye’nin hava üstünlüğünü hiçbir şekilde artırmasına izin verilemez" denildi.

Atina’ya acil çağrı yapan yayın organları, "Fransa’dan ek Rafale alımı artık ertelenemez, İsrail’den ikinci el en az altı F-35 derhal temin edilmeli" ifadelerini kullandı. Yunan basını ayrıca, bu planın hayata geçebilmesi için "Atina’nın vakit kaybetmeden ABD’den onay almak zorunda olduğu" değerlendirmesini manşete taşıdı.

Türkiye’nin KIZILELMA, TB-3, ANKA, Eurofighter görüşmeleri ve ABD’den F-35/F-16 Viper talepleriyle Ege ve Doğu Akdeniz’de hava dengesini değiştirmeye yöneldiğine dikkat çekildi.

Pentapostagma yazarı "2026 Yunanistan için çok zor bir yıl olabilir" ifadesiyle Atina yönetiminin yaklaşımını özetledi.

"KIZILELMA TÜRKİYE’Yİ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIYACAK"

Diğer yandan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü’nden Dr. Barın Kayaoğlu, Türkiye Today için kaleme aldığı yazıda KIZILELMA’nın Türkiye açısından kritik bir eşik olduğunu hatırlattı.

Dr. Kayaoğlu, Toygun elektro-optik hedefleme sistemi ile MURAD AESA radarının KIZILELMA üzerinde başarıyla test edildiğini, TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN füzesinin platformla tam uyum içinde çalıştığını ve Baykar’ın 2026 yılında 48 adet KIZILELMA üretmeyi planladığını aktardı.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Solo Türk ve Türk Yıldızları ile kol uçuşu icra ederek dünyada bir ilki gerçekleştirerek geleceğin hava muharebesinden bir kesit ortaya kondu.

KIZILELMA’nın, MMU KAAN envantere girene kadar Türk Hava Kuvvetleri için güçlü bir çarpan etkisi oluşturabileceğini belirten Kayaoğlu, düşük radar görünürlüğü, iç silah istasyonları ve yapay zeka kabiliyetleriyle uçağın Türkiye’nin gelecekteki hava üstünlüğünde belirleyici bir rol üstlenebileceğini ifade etti:

"KIZILELMA, MMU KAAN tam kapasiteye ulaşıncaya kadar Türk Hava Kuvvetleri için ciddi bir güç çarpanı olacak"

Ayrıca KIZILELMA’nın Piaggio Aerospace ve Leonardo ile kurulan LBA Systems gibi ortaklıklar üzerinden Türkiye’nin savunma sanayisine Avrupa’da yeni kapılar açtığını, Ankara’nın küresel projelerde daha görünür bir aktör hâline gelmesine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

