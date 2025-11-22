Real Madrid’in oyun kurucusu Theo Maledon, Zalgiris Kaunas karşısında sergilediği 25 sayı ve 5 asistlik performansıyla Euroleague'de 12. haftanın MVP’si oldu.

THY Euroleague'de 12. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid’in Fransız oyun kurucusu Theo Maledon oldu. Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Maledon, Real Madrid’in Hırvat ekibi Zalgiris Kaunas’ı 100-99 mağlup ettiği maçta öne çıktı. Maçta 25 sayı ve 5 asistlik performans sergileyen Fransız oyun kurucu, gösterdiği performans ile haftanın MVP’si unvanını kazandı.

12. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Fransız Theo Maledon

REAL MADRİD HÜCUMUNU TAŞIYOR

Bu sezon Euroleague'de istikrarlı bir performans ortaya koyan Maledon, 13,4 sayı, 2,1 ribaunt ve 3,6 asist ortalamalarıyla takımına katkıda bulunmaya devam ediyor. İspanyol ekibinin hücum yollarında kilit rol üstlenen 24 yaşındaki oyuncu, hem skor hem de oyun kurucu özellikleriyle öne çıkıyor.

ERENAY KOÇKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası