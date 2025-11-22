14 Kasım’da başantrenör Ekrem Memnun ile yollarını ayıran Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadın basketbol takımındaki teknik yapılanmayı tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, yürütülen çalışmaların ardından başantrenörlük görevi için daha önce teknik ekipte yer alan Fırat Okul ile anlaşmaya vardı.

FIRAT OKUL GÖREVİ DEVRALDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Fırat Okul’un sezonun kalan bölümünde takımın başında yer alacağı duyurulurken, teknik ekibin diğer önemli bir ismi de netleşti. Okul’un yardımcı antrenörlüğü görevine, uzun yıllardır Türk basketbolunda çeşitli takımlarda görev yapan Murat Tuna’nın getirildiği bildirildi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni başantrenörü Fırat Okul

Fırat Okul, sezon başında Galatasaray Çağdaş Faktoring’de yardımcı antrenör olarak göreve başlamıştı. Okul’un takımı ve oyuncu grubunu yakından tanıması, kulübün iç dinamiklerine hâkim olması tercih edilmesinde etkili oldu.

Kulüp, açıklamasında "Uzun yıllardır hem kulüp takımlarında hem de milli takım düzeyinde önemli sorumluluklar üstlenen çalıştırıcımıza, Galatasaray’daki yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" sözlerinde bulundu.



ERENAY KOÇKAN

