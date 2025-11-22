HBO Max üzerinden izleyicisiyle buluşan ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken "Kaosun Anatomisi" dizisinin heyecan dolu 8.bölümünün ardından gözler 9.bölümün yayın tarihine çevrildi.

Suç, dram ve aksiyon dolu hikayesiyle dikkat çeken dizi yasadışı işlerle uğraşan bir adamla yolunun kesişmesiyle hayatı değişen bir doktorun hikayesini konu ediyor.

Dikkatleri üzerine çelen yapımlardan "Kaosun Anatomisi" dizisi, heyecan dolu 8.bölümün ardından izleyicileri büyük bir merakla 9.bölümü beklemeye başladı.

Kaosun Anatomisi 9.bölüm ne zaman yayınlanacak?

KAOSUN ANATOMİSİ 9.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kaosun Anatomisi 9. bölüm yayınlanmayacaktır. HBO Max'in yeni dizisi 8. bölümüyle ekrana geldi.

14 Kasım'da yayınlanan son bölümün ardından dizi final oldu. Bu kapsamda Kaosun Anatomisi 9. bölümü olmayacaktır.

Kaosun Anatomisi 9.bölüm ne zaman yayınlanacak?

KAOSUN ANATOMİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?

HBO Max yeni dizisi Kaosun Anatomisi 26 Eylül'de başladı. Dizinin 1. sezonu sona ermesinin ardından 2. sezon yayın tarihi merak edilmeye başlandı.

Kaosun Anatomisi dizisinin 2.sezonuna ilişkin yapımcılardan ve yayıncı kuruluştan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle 2. sezonun yayınlanması beklenmemektedir.

Kaosun Anatomisi 9.bölüm ne zaman yayınlanacak?

KAOSUN ANATOMİSİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aytaç Şaşmaz

Erol Babaoğlu

Serra Arıtürk

Diren Polatoğulları

İlker Kızmaz

Derin Beşikçioğlu

Meriç Rakalar

Onur Yalçınkaya

Beyti Engin

Serkan Taştemur

Deniz Barut

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası