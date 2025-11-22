İhlas Haber Ajansı (İHA)
Virajı sert dönünce kontrolü kaybetti! Aracın denize uçtuğu anlar kamerada
Aydın'da deniz kenarında hız yapan sürücü, virajı sert dönünce kontrolü kaybederek aracıyla denize uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, araç çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Taşburun Balıkçı Barınağı'na iş için gelen bir sürücü, virajı hızlı dönünce kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek denize uçtu.
Denize düşen araçtaki sürücü kendi imkanıyla araçtan çıkarken, araç sulara gömüldü. Sürücü şans eseri yara almazken, çevredeki balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denize düşen araç çekici yardımıyla denizden çıkartılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR