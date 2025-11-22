“Köyde Meraklı Sınıflar” projesi, köy okullarındaki birleştirilmiş sınıflarda öğretmenleri destekleyerek 17 bin çocuğun fen bilimlerine ilgisini artırdı. Mardin Konaklı İlkokulu öğretmeni Beşire Çabukoğlu, rehber ile sınıfını kısa sürede dönüştürerek öğrencilerdeki değişimi gözler önüne serdi.

MAHMUT ÖZAY / MARDİN - Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) ve Bayer iş birliğiyle başlatılan “Köyde Meraklı Sınıflar” projesi ilk yılını geride bıraktı. Mardin’in Artuklu ilçesindeki Konaklı köy okulunda bu eğitimlerden yararlanan bir öğretmenin proje sayesinde öğrencinin hayatına nasıl dokunduğunu yerinde gözlemledik ve merak edilen sorularımıza cevap aradık.

“Köyde Meraklı Sınıflar” projesi, köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenleri destekleyerek öğrencilerin bilim okuryazarlığını artırmayı ve fen bilimlerine olan ilgilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Kırsal bölgelerde fen temelli etkinliklerin uygulanması, çoğu zaman sınırlı materyal imkânları, birleştirilmiş sınıf yapısının getirdiği planlama güçlükleri ve öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri sebebiyle zorlayıcı olabiliyor.

Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla hazırlanan “Köyde Meraklı Sınıflar için Öğretmen Uygulama Rehberi” sayesinde, köy öğretmenlerinin fen bilimlerini çocuklara eğlenceli, katılımcı ve sosyal-duygusal öğrenmeyi destekleyen yöntemlerle aktarması sağlanıyor. 90 dakikalık akışlar hâlinde 12 modülden oluşuyor.

Mardin'de bir köy okuluna misafir olduk: Dersimizin adı hayat bilgisi

DEĞİŞİMİN FOTOĞRAFI

KODA’nın rehberine doğrudan ulaşım sağladığı öğretmen ve öğretmen adayı sayısı 1.000’i aştı. Projenin ilk yılında 17 bin çocuğa ulaşılması, etkiyi gösteren en önemli göstergelerden biri.

Projenin sahadaki etkisini en iyi anlatan örneklerden biri, Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Konaklı köyünde görev yapan sınıf öğretmeni Beşire Çabukoğlu. Konaklı İlkokulunda birleştirilmiş sınıf okutan Çabukoğlu, hem proje rehberini aktif olarak kullanan hem de sınıfını kısa sürede dönüştüren bir öğretmen. Beşire öğretmen, “Köyde yan sınıfa gidip ‘Doğru mu yapıyorum?’ diye soracak kimse olmuyor. Bana rehber oldu, yöntemler sundu. Konuşmayan, içine kapanık çocuklarda da büyük değişim oluştu” dedi.

Eğitim muhabirimiz Mahmut Özay, Konaklı İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

AKRAN DESTEĞİYLE GELİŞİYORLAR

Birleştirilmiş sınıflarda akran desteğinin eğitimin merkezinde olduğunu söyleyen Beşire öğretmen “İkinci sınıflar birinci sınıflara, büyükler küçüklere sürekli destek oluyor. Veli desteğinin sınırlı olduğu bir köy okulunda bu dayanışma en büyük avantajımız” ifadelerini kullandı.

Deneyimle öğrenmeyi anlatırken ise şunları paylaştı:

"Köy çocukları hayatın içinde büyüyor. Sorumluluk almayı erken öğreniyor. Bu da onları hayata karşı çok daha dayanıklı kılıyor. İlk kez sınıfta soba yaktığımda ateş almamıştı. Üzüldüğümü gören bir öğrencim, “Öğretmenim üzülme, ben yakarım” dedi.

Gerçekten de yaktı ve sonra bana da öğretti. O an hem benim hem onun için büyük bir kazanımdı. Köy çocukları beceri ve dayanıklılık açısından şehirdeki akranlarından ayrılıyor. Şehirde çocuklar sürekli uyarılarla büyüyor. Oysa çocuk eline bir materyal aldığında kendi yöntemini buluyor ve deneyimleyerek öğreniyor."

MAHMUT ÖZAY

