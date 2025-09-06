Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mardin'de ormanlık alanda yangın! Alevler kısa sürede yayıldı

Mardin'de ormanlık alanda yangın! Alevler kısa sürede yayıldı

- Güncelleme:
Mardin'in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Mardin'in Savur ilçesi kırsal İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.

