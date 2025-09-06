Mardin'de ormanlık alanda yangın! Alevler kısa sürede yayıldı

Mardin'in Savur ilçesi kırsal İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.