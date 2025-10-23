Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa Ligi puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Avrupa Ligi puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Güncelleme:
Avrupa Ligi puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi, Fenerbahçe, Stuttgart, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamasının üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart’ı sahasında konuk ediyor. Avrupa Ligi puan durumu sorgulanırken Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var taraftarlar tarafından araştırılıyor. Avrupa Ligi’nde oynadığı ilk iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe listenin ortalarında yerini almış durumda.

Avrupa Ligi puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var? - 1. Resim

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde oynadığı iki maç sonunda 3 puanla 20. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Temsilcimiz ligde 3 gol atarken, 4 gol yedi ve -1 averajla sıralamada Stuttgart ile aynı puanda bulunuyor.

Fenerbahçe bugünkü Stuttgart maçı öncesi galibiyet alması durumunda üst sıralara tırmanma şansı yakalayacak.

Avrupa Ligi puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var? - 2. Resim

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe 23 Ekim 2025 Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart’ı konuk ediyor.

Fenerbahçe - Stuttgart maçı Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak. Mücadelenin hakemi Danimarkalı Jakob Kehlet, yardımcıları ise Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen olacak. Fenerbahçe - Stuttgart Avrupa Ligi maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Avrupa Ligi puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var? - 3. Resim

AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Dinamo Zagreb - 6 Puan

Midtjylland - 6 Puan

Braga - 6 Puan

Aston Villa - 6 Puan

Lyon - 6 Puan

Lille - 6 Puan

Porto - 6 Puan

Viktoria Plzeň - 4 Puan

Real Betis - 4 Puan

Freiburg - 4 Puan

Ferençvaroş - 4 Puan

Panathinaikos - 3 Puan

Celta - 3 Puan

Basel - 3 Puan

Roma - 3 Puan

Go Ahead Eagles - 3 Puan

Brann - 3 Puan

Genk - 3 Puan

Young Boys - 3 Puan

Fenerbahçe - 3 Puan

Ludogorets - 3 Puan

Sturm Graz - 3 Puan

Stuttgart - 3 Puan

FCSB - 3 Puan

Nottingham Forest - 1 Puan

Kızılyıldız - 1 Puan

Bologna - 1 Puan

Celtic - 1 Puan

PAOK - 1 Puan

M. Tel-Aviv - 1 Puan

Nice - 0 Puan

Rangers - 0 Puan

Utrecht - 0 Puan

RB Salzburg - 0 Puan

Feyenoord - 0 Puan

Malmö - 0 Puan

