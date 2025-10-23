Avrupa Ligi puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamasının üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart’ı sahasında konuk ediyor. Avrupa Ligi puan durumu sorgulanırken Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var taraftarlar tarafından araştırılıyor. Avrupa Ligi’nde oynadığı ilk iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe listenin ortalarında yerini almış durumda.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde oynadığı iki maç sonunda 3 puanla 20. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.
Temsilcimiz ligde 3 gol atarken, 4 gol yedi ve -1 averajla sıralamada Stuttgart ile aynı puanda bulunuyor.
Fenerbahçe bugünkü Stuttgart maçı öncesi galibiyet alması durumunda üst sıralara tırmanma şansı yakalayacak.
FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe 23 Ekim 2025 Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart’ı konuk ediyor.
Fenerbahçe - Stuttgart maçı Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak. Mücadelenin hakemi Danimarkalı Jakob Kehlet, yardımcıları ise Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen olacak. Fenerbahçe - Stuttgart Avrupa Ligi maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
Dinamo Zagreb - 6 Puan
Midtjylland - 6 Puan
Braga - 6 Puan
Aston Villa - 6 Puan
Lyon - 6 Puan
Lille - 6 Puan
Porto - 6 Puan
Viktoria Plzeň - 4 Puan
Real Betis - 4 Puan
Freiburg - 4 Puan
Ferençvaroş - 4 Puan
Panathinaikos - 3 Puan
Celta - 3 Puan
Basel - 3 Puan
Roma - 3 Puan
Go Ahead Eagles - 3 Puan
Brann - 3 Puan
Genk - 3 Puan
Young Boys - 3 Puan
Fenerbahçe - 3 Puan
Ludogorets - 3 Puan
Sturm Graz - 3 Puan
Stuttgart - 3 Puan
FCSB - 3 Puan
Nottingham Forest - 1 Puan
Kızılyıldız - 1 Puan
Bologna - 1 Puan
Celtic - 1 Puan
PAOK - 1 Puan
M. Tel-Aviv - 1 Puan
Nice - 0 Puan
Rangers - 0 Puan
Utrecht - 0 Puan
RB Salzburg - 0 Puan
Feyenoord - 0 Puan
Malmö - 0 Puan