Hakkari'deki Çanaklı köyünde meydana gelen çığ nedeniyle yol trafiğe kapandı. Birçok araç yollarda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yoğun kar yağışı ve dondurucu hava koşullarının sürdüğü bölgeye sevk edildi.

Hakkari'de Çanaklı köyü Tünel yakınlarında meydana gelen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç bölgede mahsur kalırken, Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çığ düşen bölgeye ekipler sevk edildi! Hakkari'de araçlar mahsur kaldı

Hakkari'nin Çanaklı köyü Tünel mevkiinde akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Düşen çığ nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapanırken, bölgede seyir halinde bulunan çok sayıda araç mahsur kaldı.

Devam eden yoğun kar yağışı ve dondurucu hava şartları, yolda kalan vatandaşların yaşadığı zorluğu daha da artırdı.

Çığ düşen bölgeye ekipler sevk edildi! Hakkari'de araçlar mahsur kaldı

Olayın ardından Karayolları ekiplerinin yolu açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

Ekiplerin yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Çığ düşen bölgeye ekipler sevk edildi! Hakkari'de araçlar mahsur kaldı

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğine dikkat çekerek, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası