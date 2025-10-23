Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi maçları!

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde bu akşam birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa arenasına çıkacağı gecede dev takımlar da sahne alacak. Futbolseverleri heyecan dolu bir perşembe akşamı bekliyor. İşte 23 Ekim bugünkü maçlar listesi!

Bugün kimin, hangi takımların maçı var araştırılıyor. 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi maç takvimi netleşti. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor sahne alırken, kıtanın dört bir yanından takımlar kritik puanlar için mücadele edecek. Futbolseverler bu gecenin maç programını, saatlerini ve yayın kanallarını merak ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 23 Ekim programı oldukça yoğun. Türkiye’den Fenerbahçe, Kadıköy’de Stuttgart’ı konuk edecek. Aynı akşam Samsunspor, Dynamo Kyiv ile karşılaşacak. İki temsilcimiz de hem galibiyet hem de ülke puanı hedefiyle sahaya çıkacak.

Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi maçları! - 1. Resim

23 EKİM AVRUPA LİGİ MAÇLARI

19:45 Sporting Braga - Kızılyıldız | tabii Spor

19:45 FCSB - Bologna | tabii Spor

19:45 Genk - Real Betis (| tabii Spor

19:45 Lyon - Basel | tabii Spor

19:45 Fenerbahçe - Stuttgart | TRT 1

19:45 Ahead Eagles - Aston Villa | tabii Spor

19:45 Salzburg - Ferencvaros| tabii Spor

19:45 Brann - Rangers | tabii Spor

22:00 Nottingham Forest - Porto | tabii Spor

22:00 Young Boys - Ludogorets Razgrad 

22:00 Lille - PAOK | tabii Spor

22:00 Celta Vigo - Nice | tabii Spor

22:00 Freiburg - Utrecht | tabii Spor

22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland | tabii Spor

22:00 Roma - Viktoria Plzen | tabii Spor

22:00 Celtic - Sturm Graz

22:00 Malmö FF - Dinamo Zagreb

Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi maçları! - 2. Resim

23 EKİM KONFERANS LİGİ MAÇLARI

19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova | tabii Spor

19:45 Breidablik - KuPS Kuopio

19:45 Hacken - Rayo Vallecano

19:45 Drita - Omonia Nicosia

19:45 Rapid Wien - Fiorentina

19:45 Rijeka - Sparta Prag

19:45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok

19:45 KF Shkendija - Shelbourne

19:45 AEK Atina - Aberdeen

22:00 Samsunspor - Dynamo Kiev | TRT 1

Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi maçları! - 3. Resim

22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

22:00 Shamrock Rovers - Celje

22:00 Universitatea Craiova - Noah

22:00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan

22:00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports

22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa

22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca

22:00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

