Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi maçları!
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde bu akşam birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa arenasına çıkacağı gecede dev takımlar da sahne alacak. Futbolseverleri heyecan dolu bir perşembe akşamı bekliyor. İşte 23 Ekim bugünkü maçlar listesi!
Bugün kimin, hangi takımların maçı var araştırılıyor. 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi maç takvimi netleşti. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor sahne alırken, kıtanın dört bir yanından takımlar kritik puanlar için mücadele edecek. Futbolseverler bu gecenin maç programını, saatlerini ve yayın kanallarını merak ediyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 23 Ekim programı oldukça yoğun. Türkiye’den Fenerbahçe, Kadıköy’de Stuttgart’ı konuk edecek. Aynı akşam Samsunspor, Dynamo Kyiv ile karşılaşacak. İki temsilcimiz de hem galibiyet hem de ülke puanı hedefiyle sahaya çıkacak.
23 EKİM AVRUPA LİGİ MAÇLARI
19:45 Sporting Braga - Kızılyıldız | tabii Spor
19:45 FCSB - Bologna | tabii Spor
19:45 Genk - Real Betis (| tabii Spor
19:45 Lyon - Basel | tabii Spor
19:45 Fenerbahçe - Stuttgart | TRT 1
19:45 Ahead Eagles - Aston Villa | tabii Spor
19:45 Salzburg - Ferencvaros| tabii Spor
19:45 Brann - Rangers | tabii Spor
22:00 Nottingham Forest - Porto | tabii Spor
22:00 Young Boys - Ludogorets Razgrad
22:00 Lille - PAOK | tabii Spor
22:00 Celta Vigo - Nice | tabii Spor
22:00 Freiburg - Utrecht | tabii Spor
22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland | tabii Spor
22:00 Roma - Viktoria Plzen | tabii Spor
22:00 Celtic - Sturm Graz
22:00 Malmö FF - Dinamo Zagreb
23 EKİM KONFERANS LİGİ MAÇLARI
19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova | tabii Spor
19:45 Breidablik - KuPS Kuopio
19:45 Hacken - Rayo Vallecano
19:45 Drita - Omonia Nicosia
19:45 Rapid Wien - Fiorentina
19:45 Rijeka - Sparta Prag
19:45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok
19:45 KF Shkendija - Shelbourne
19:45 AEK Atina - Aberdeen
22:00 Samsunspor - Dynamo Kiev | TRT 1
22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
22:00 Shamrock Rovers - Celje
22:00 Universitatea Craiova - Noah
22:00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan
22:00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports
22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca
22:00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar