Galatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi takımla? 5 maçı kaldı

Galatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi takımla? 5 maçı kaldı

- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta maçını galibiyetle kapatan Galatasaray, puanını 6’ya yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip devler liginde kritik bir dönemece girerken Şampiyonlar Ligi'nde kalan 5 maçın takvimi de netleşti.

Avrupa futbolunun en büyük sahnesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetle puan tablosunda yükselişe geçti. Temsilcimizin bir sonraki maçı ve kalan fikstürü, hem taraftarlar hem de futbol kamuoyu tarafından büyük merakla takip ediliyor.

GALATASARAY'IN BİR SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Ajax’a konuk olacak. Mücadele 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00’te Hollanda’da oynanacak. Temsilcimiz, Rams Park’ta Liverpool ve Bodo/Glimt karşısında aldığı galibiyetlerin ardından bu maçı da kazanarak puanını 9’a yükseltmeyi hedefliyor.

Ajax deplasmanı, sarı-kırmızılı ekip için sıralamada üst basamaklara tırmanmak adına büyük bir fırsat anlamına geliyor. Ligin yeni formatında ilk 8 sıraya yerleşen takımlar doğrudan son 16’ya kalacağı için bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 maç oynayacak. İlk 3 maç sonunda 6 puan toplayan temsilcimiz, kalan 5 karşılaşmada kritik rakiplerle karşılaşacak. Dördüncü haftada Ajax deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, ardından iç sahada Royale Union SG’yi ağırlayacak.

Kalan maçlar arasında Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City gibi güçlü takımlar da bulunuyor. Bu mücadelelerin her biri sıralama açısından belirleyici olacak. Özellikle ocak ayındaki Atletico Madrid ve Manchester City karşılaşmaları, Galatasaray’ın son 16 turuna kalma kaderini çizebilir.

GALATASARAY FİKSTÜRÜ

5 Kasım - Ajax (Deplasmanda)

25 Kasım - Union SG (İç sahada)

9 Aralık - Monaco (Deplasmanda)

21 Ocak - Atletico Madrid (İç sahada)

28 Ocak - Manchester City (Deplasmanda)

