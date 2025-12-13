Süper Lig’de 6 gol, 1 asist. Netice: 6 galibiyet. Avrupa Ligi, 4 gol, 1 asist. Netice: 3 galibiyet. Ş. Ligi play-off: 1 asist. Netice: 1 galibiyet. İşin özeti; Samba demek Kanarya için puan ve para demek.

EMİN ULUÇ - Transferi tartışmalıydı... Arap Yarımadası’ndan fizik olarak hazır gelmedi. Performansı da ilk dönemler istenilen düzeyde değildi. Ancak şu anda formunu bulmuş bir Anderson Talisca var...

SERİYE DEVAM ETTİ

Brezilyalı oyuncu sarı lacivertli forma altında belki de kariyerinin en kolay hat-trickine imza attı. Kalitesini fazlasıyla gösteren sambacı Fenerbahçe’deki bir serisini de devam ettirdi. Bu sezon tabela yaptığı (gol veya asist) hiçbir maçı Kanarya kaybetmedi. Brann’ın fişini âdeta tek başına çeken Talisca sarı lacivertli takımda ikinci defa maç topunu evine götürdü.

Anderson Talisca

İNDİRİM YAPARSA KALICI

Goller atarak takıma yardımcı olduğu için mutluluğunu dile getiren Anderson Talisca’nın sezon sonu mukavelesi bitiyor. Yıllık 10 milyon avro kazanan ve ülkesi Brezilya’dan gelen teklifleri geri çeviren sambacı ile yönetim masaya oturacak. Teknik ekibin kalması yönünde rapor verdiği hücum oyuncusu eğer yıllık ücretinde indirime giderse yola devam edilecek. Yedek kaldığı zaman da sıkıntı çıkarmayan ve görev verildiğinde elinden geleni yapan sarı lacivertli oyuncunun durumunun ocak ayına kadar netlik kazanması bekleniyor.

NORVEÇ BASINI: BRANN REZİL OLDU

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde farklı Brann galibiyeti Norveç basınına damga vurdu.

NETTAVISEN: Brann için Avrupa Ligi’nde kâbus. Fenerbahçe karşısında rezil oldu. Anderson Talisca, hat-trick yaparak Brann’ı küçük düşürdü.

VERDENS GANG: Brann UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe karşısında

ağır bir yenilgi aldı.

BERGENS TIDENDE: Kâbus gibi bir gece: Tam anlamıyla berbat. Brann için maç felaketle sonuçlandı.

NRK: Brann, Türk takımı Fenerbahçe karşısında zor zamanlar geçirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Brann ile Fenerbahçe takımları Norveç'teki Brann Stadı'nda karşılaştı.

KASA DOLUYOR! 18,5 MİLYON €

Temsilcimiz Fenerbahçe bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi’nden 18,5 milyon avro gelir eldi. Ayak bastı parası olarak 4,3 milyon avro kazanan sarı lacivertliler, devamında aldığı galibiyetlerle önemli bir gelire ulaştı. Eğer Kanarya ilk 8’e girerse 1,5 milyon avro daha hak edecek.

EVİNE DÖNÜYOR! LİVAKOVİC DİNAMO ZAGREB’E

Fenerbahçe’nin Girona’ya kiraladığı Dimonik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb’e geri dönüyor. Kulüplerin anlaşma sağladığı Livakovic’in durumu devre arasında resmiyet kazanacak. Ki bu durum en çok da Dünya Kupası öncesi Hırvatistan Millî Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic’i sevindirecek.

LEVENT MERCAN PARLIYOR! KULÜBEDEN GELİYOR

Kanarya’da son dönemin parlayan ismi Levent Mercan oldu. Domenico Tedesco’nun hamle oyuncusu olarak şans verdiği genç isim son 9 maçta süre alırken 3 asiste ulaştı. Ki bu 3 asist de sonradan oyuna girdiği maçlarda geldi. Alanya ve G.Saray beraberliklerinde birer asisti olan Levent, Brann deplasmanında da Talisca’ya bir gol pası verdi.

AYNEN DEVAM

Avrupa listesine sonradan eklenen 25 yaşındaki kanat oyuncunun formu millî takım açısından da önemli. Vincenzo Montella’nın yakın takibe aldığı isimlerden olan Levent Mercan’ın ilerleyen dönemde ay yıldızlı ekipten davet alması bekleniyor. Tedesco zaman zaman özel olarak ilgilendiği Mercan’dan böyle devam etmesini istiyor.

