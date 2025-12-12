Avrupa'da mücadele eden ekiplerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, bu haftaki maçlarını tamamladı. Sarı kırmızılılar, Fransız temsilcisi Monaco'ya tek golle mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı. Sarı lacivertliler ise Norveç ekibi Brann'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi Samsunspor ise Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 yenilerek ilk 8'i garantileme fırsatını tepti. Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanında son durum belli oldu.

GALATASARAY ÜST ÜSTE 2. KEZ KAYBETTİ

Devler Ligi'nin altıncı haftasında konuk olduğu Fransız ekibi Monaco'ya mağlup olan Galatasaray, 9 puanda kalarak haftayı 18. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE 8 BASAMAK YÜKSELDİ

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise Norveç ekibi Brann karşısında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 11 yaptı ve 8 basamak yükselerek 12 sırada yer aldı.

SAMSUNSPOR İLE YENİLGİSİNİ ALDI

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 mağlup oldu ve 10 puanla üçüncü sıraya geriledi.

UEFA ÜLKE PUANLARI GÜNCELLENDİ

Bu haftaya kadar UEFA ülke puanı sıralamasında 47.400 puanla 9. sırada yer alan Türkiye'nin, yeni puan durumu belli oldu.

AVRUPA MAÇLARININ ARDINDAN OLUŞAN SON PUAN DURUMU:

6 - Hollanda | 65.700

7 - Portekiz | 63.267

8 - Belçika | 57.750

9 - Türkiye | 47.800

10 - Çek Cumhuriyeti | 45.100

AVRUPA'DA SIRADAKİ RAKİPLER

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında İspanya LaLiga devi Atletico Madrid'i konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe ise İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak.

Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi'nin altıncı haftasında Mainz 05 deplasmanına gidecek.

