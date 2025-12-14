Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, konuk ettiği Wolverhampton'ı 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan aldı. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan Topçular'a galibiyeti getiren 2 golü de Wolverhamptonlı oyuncular kendi filelerine gönderdi.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında lig sonuncusu Wolverhampton'ı konuk eden Arsenal, son dakikalarına beraberlikle girdiği maçtan 90+4'te gelen golle galip ayrıldı.

TOPÇULAR SON NEFESTE

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Sam Johnstone kendi kalesine ve 90+4. dakikada yine bir Wolveslı Yerson Mosquera kendi kalesine attı. Konuk Wolverhampton'ın tek golü ise 90. dakikada Toluwalase Arokodare'den geldi.

Arsenal - Wolverhampton

ARSENAL'DEN KRİTİK 3 PUAN

Bu skorla puanını 36'ya çıkaran Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde lider duruma yer aldı. Ligde art arda 9. mağlubiyetini yaşayan Wolverhampton ise 2 puanla ligin dibine demir attı.

SON 5 MAÇTA 7 PUAN KAYBI

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Wolves maçına kadar son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan kaybetti.

BİR SONRAKİ RAKİP EVERTON

Premier Lig'in bir sonraki maçında Arsenal, Everton ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Wolverhampton ise Brentford'u konuk edecek.

