Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Valencia'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Fenerbahçe ile anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth hakkında konuştu.

İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Valencia'yı 2 golle geçen Atletico Madrid'de Teknik Direktör Diego Simeone, Alexander Sörloth ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Maçın ardından basın toplanısında açıklamalar yapan Arjantinli teknik adam, Sörloth'un kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu ifade etti.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Alexander Sörloth'un kendileri için önemli bir isim olduğunun altını çizen Simeone, "Sörloth'u bir insan ve futbolcu olarak seviyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu, diğer oyunculardan farklı özellikleri var." dedi.

BU SEZON 6 GOLE KATKI VERDİ

Atletico Madrid forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Alexander Sörloth, 5 gol ve bir asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki golcü, Atletico Madrid kariyerinde ikinci kez bir maçı 90 dakika oynadı.

