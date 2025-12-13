Sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüş sonrası birçok kentte sağanağın ardından kar etkili oldu. İstanbul'un yanı başında, Kartepe'de görülen yağış ise bölge sakinlerini sevindirdi.

Hava sıcaklığı 5 dereceye indi, İstanbul'un yanı başı beyaza büründü. Samanlı Dağları’nın 1.640 rakımlı zirvesi Kartepe’de akşam saatlerinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. İstanbul’a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki zirvede özlenen görüntüler oluştu.

İstanbulun yanı başı bembeyaz! Kar aniden bastırdı

BAŞKANDAN "KIŞ LASTİĞİ" UYARISI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte ekiplerin kar küreme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Kıymetli hemşehrilerimizden de kendi can ve mal güvenlikleri ile trafik güvenliği için kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyorum" dedi.

