Türkiye'nin genç yıldızı Alp Aksoy, Formula Trophy'de şampiyon oldu
F4 otomobillerinin kullanıldığı Formula Trophy Serisi'nde yarışan Alp Aksoy, şampiyonluğa ulaştı.
15 yaşındaki Alp, Birleşik Arap Emirleri'nde düzenlenen 7 yarışlık seride Mumbai Falcons takımı adına mücadele etti.
Alp, Dubai şehriyle aynı adı taşıyan pistteki 3 ve başkent Abu Dabi'de bulunan Yas Marina Pisti'ndeki 4 yarışta, 2'si birincilik olmak üzere 4 kez podyuma çıktı.
Çaylak olarak katıldığı şampiyonada 105 puan toplayan Alp, İtalyan Niccolo Maccagnani'nin 29 puan önünde pilotlar klasmanını zirvede tamamladı.
