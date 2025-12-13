Anadolu Ajansı
YPG'den Suriye'de saldırı! Terör örgütü Halep'te 1 sivili öldürdü
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kendisini fesheden terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin Şam'a entegrasyonu beklenirken, YPG bölgede bir provokasyona daha imza attı. Terör örgütü tarafından Halep'te düzenlenen saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.
Özetle
Gündem
Suriye'nin Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafer kentinde PKK/YPG/SDG'nin düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.
- Saldırı, Deyr Hafer'in Rasim İmam Köyü yakınlarında gerçekleşti.
- Saldırıda bir sivil keskin nişancı ateşleri ile öldürüldü.
- Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırıyı doğruladı.
- YPG/SDG sık sık işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümeti mevzilerine ve sivil yerleşimlerine saldırılar düzenliyor.
Suriye’nin Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafer kentinde terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.
KESKİN NİŞANCI ATEŞİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ
Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin işgalinde tuttuğu Deyr Hafer’de Rasim İmam Köyü çevresinde sivil yerleşim yerlerine keskin nişancılar tarafından ateş edildi.
Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Halep'in doğusundaki Deyr Hafer kentinin çevresinde bulunan Rasim İmam Köyü yakınlarında bir sivilin, SDG güçlerinden bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu duyurdu.
YPG/SDG'NİN SALDIRILARI SÜRÜYOR
Terör örgütü, sık sık işgali altında tuttuğu bölgelerden, Suriye hükümeti mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor.
