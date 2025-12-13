Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kendisini fesheden terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin Şam'a entegrasyonu beklenirken, YPG bölgede bir provokasyona daha imza attı. Terör örgütü tarafından Halep'te düzenlenen saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Suriye’nin Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafer kentinde terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

YPG'den Suriye'de saldırı! Terör örgütü Halep'te 1 sivili öldürdü

KESKİN NİŞANCI ATEŞİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin işgalinde tuttuğu Deyr Hafer’de Rasim İmam Köyü çevresinde sivil yerleşim yerlerine keskin nişancılar tarafından ateş edildi.

Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Halep'in doğusundaki Deyr Hafer kentinin çevresinde bulunan Rasim İmam Köyü yakınlarında bir sivilin, SDG güçlerinden bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu duyurdu.

YPG/SDG'NİN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Terör örgütü, sık sık işgali altında tuttuğu bölgelerden, Suriye hükümeti mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor.

