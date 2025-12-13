Fenerbahçe'de bu sezon hiç forma şansı bulamayan ve takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Emre Mor için Süper Lig ekibinin talip olduğu belirtildi.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

28 yaşındaki futbolcunun geleceği henüz netlik kazanmazken Emre Mor'a Süper Lig'den talip çıktığı öne sürüldü.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

Sabah'ın haberine göre; Volkan Demirel'in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşan Emre Mor'un transferi Ankara ekibinde yaşanan teknik direktör değişimi sonrası suya düştü.

KOCAELİSPOR TALİP OLDU

Emre Mor'a Teknik Direkör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un talip olduğu belirtildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'de hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.

Sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor'un güncel piyasa değeri 1 milyon avro.

