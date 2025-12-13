Antalya’da bir ortaokulda akran zorbalığı sonucu yaralanan 7. sınıf öğrencisinin annesi, okul yönetiminin ihmali olduğunu öne sürerek şikâyetçi oldu. Anne, oğlunun daha önce de zorbalığa maruz kaldığını belirterek son olayla ilgili, “Okul idaresinin sorumsuzluğu ve ihmali yüzünden oğlum bir ders boyunca okulda tutuldu. Okul dağıldıktan sonra, oğlum ağlayarak acı çekerken eve gönderildi ve ancak o zaman arandım” dedi.

Akran zorbalığı, okullarda yaşanan şiddet olaylarıyla bir kez daha gündeme geldi. Antalya’da bir ortaokulda yaşanan olayda, 7. sınıf öğrencisi zorbalık sonucu yaralandı.

Kepez ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan olayda dddiaya göre, 7. sınıf öğrencisi Y.E.K. (12), teneffüs sonrası sınıfa girmek üzereyken farklı bir sınıfta öğrenim gören kız öğrenci tarafından itilerek yere düştü. Y.E.K., boyun bölgesini mermer zemine çarparak yaralandı. Anne ve oğlu, yaşanan olayın ardından darp raporu aldı ve polis merkezine giderek karşı taraftan şikâyetçi oldu.

Güvenlik kameralarının incelendiğini aktaran Filiz, görüntülerin oğlunun anlattıklarını doğruladığını ifade etti. Anne Çiğdem Filiz, oğlunun yaralandığını okul yönetiminden eve gönderildiğinde öğrendiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

OKUL İDARESİNİ SUÇLADI

Filiz, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Son teneffüste oğlumun bir kız öğrenci tarafından okulda önce saçı çekilmiş sonra tokat atarak sataşmış. Oğlum oturduğu yerde hiçbir lafı, sözü, sataşması olmadığı, suçu olmadığı halde mağdur kalıyor. Ve sonrasında öğrenci okula giriş esnasında ittirilerek oğlumun düşmesine ve mermerin köşesine boynu gelerek yara almasına ve bir kırık oluşmasına neden olunuyor.

Ve bu konu hakkında okul idaresinin sorumsuzluğundan mağduruz. Kesinlikle ihmal olduğunu düşünüyorum. Benim oğluma bir zarar geliyorsa önce bana haber verilmeli. Okul idaresinin sorumsuzluğu ve ihmalkarlığı yüzünden benim oğlum bir ders boyunca okulda tutuluyor. Okul dağıldıktan sonrasında benim oğlum ağlayarak o acıyı çekerken eve gönderildikten sonra aranıyorum" dedi.

Anne Filiz, oğlunun daha önce de okulda akran zorbalığına maruz kaldığını ve bu durumun yargıya taşındığını ileri sürerek, "Daha önce de darp raporlarımız ve delillerimizle şikâyetçi olduk ancak herhangi bir sonuç alamadık" diye konuştu.

Filiz, benzer olayların tekrar yaşanmaması için okul idaresi ve eğitimcilerin akran zorbalığı konusunda daha etkin önlem ve eğitim alması gerektiğini belirtti.

