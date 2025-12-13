Meteoroloji, 14 Aralık Pazar günü için yurdun kuzeyini uyardı. Birçok ilde kuvvetli sağanak beklenirken, 5 il için sarı kodlu kar uyarı verildi; sis, buzlanma ve don riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Aralık 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, pazar planı yapanları da yakından ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. Yurdun birçok kesiminde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek, bazı bölgelerde ise sağanak ve kar bekleniyor. İşte sarı kodlu uyarı verilen iller ve detaylar...

YURDUN KUZEYİ YAĞIŞLI

Son tahminlere göre; yurdun kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul dahil birçok kentte yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur yağacak, Doğu Karadeniz'de ise kar var. Sıcaklıklar bazı kentlerde gündüz 3 dereceye kadar düşecek.

14 Aralık 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

SİS, BUZLANMA VE DON UYARISI

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde ise buzlanma ve don riski bulunuyor.

5 İL İÇİN SARI KOD VERİLDİ

Meteoroloji; Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için sarı kodlu kar yağışı uyarısı verdi. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise yer yer 20 santimetreyi aşabilecek yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

