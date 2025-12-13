Asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, zam teklifini açıkladı. Özel ""Asgari ücret; niyet edildiği gibi 27-28 bin TL değil 39 bin TL olmalı. Veren için 29, alan için 39 bin lira olmalı, verenin de içi rahat etmeli, alanın da yüzü gülmelidir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de düzenlenen mitingde, "Asgari ücret; niyet edildiği gibi 27-28 bin TL değil 39 bin TL olmalı. Veren için 29, alan için 39 bin lira olmalı, verenin de içi rahat etmeli, alanın da yüzü gülmelidir" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda partililere seslenen Özgür Özel, 35 yıldır Kayseri'de seçim kazanamadıklarını ancak son seçimde 4 belediye kazandıklarını söyledi. Kayserililere teşekkürlerini ileten Özel, "Bu şehirde 35 yıldır maalesef seçimleri kazanamadık. Ama hiçbir zaman Kayseri'ye kızmadık, kusuru Kayseri'de aramadık, bundan sonra da aramayız. Kayseri'nin iradesini yok sayıp darbe yapmaya kalkmadık, eksiği, kusuru kendimizde gördük. 2019 yılında Kayseri'nin hiçbir ilçesinde belediyemiz yokken son seçimlerde belediye sayımızı 4'e çıkardık. Akkışla'ya, Felahiye'ye, Pınarbaşı'na ve Sarız'a teşekkür ediyorum. 4 belediye başkanımız için sizlere teşekkür ediyorum. Onları size emanet etmiştik, siz de ilçelerinizi onlara emanet ettiniz. Şimdi size hizmet ediyorlar. Göreceksiniz yapılacak ilk seçimden sonra bu güzel hizmetler, Ankara'nın, İstanbul'un yüzünü güldüren, Türkiye'de 14 büyükşehrin göğsünü kabartan belediyecilik anlayışımız ilk seçimle birlikte ülkede iktidar olacak. Kardeşliği, eşitliği, zenginliği tabana yayacağız. Biz vergiyi tabana, refahı tavana değil biz vergiyi tavana, refahı tabana yayacağız. Hep birlikte kazanacağız" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLE MUTLAKA İŞVERENE PRİM DESTEĞİ SAĞLANMALIDIR"

Asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini ancak işverene de destek sağlanmasının önemli olduğunu aktaran Özel, "Asgari ücret AK Parti öncesi 7 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2 çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı AK Parti öncesi 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 1 buçuk çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı AK Parti öncesi 8 çeyrek altın alıyordu. Asgari ücrete zam yapılacak. Bugün asgari ücret alan için çok düşük, bazı sektörlerde veren için çok yüksektir. Bunun için işverene mutlaka sosyal güvenlik prim desteği verilmelidir. Asgari ücret; niyet edildiği gibi 27-28 bin TL değil 39 bin TL olmalı. Veren için 29, alan için 39 bin lira olmalı, verenin de içi rahat etmeli, alanın da yüzü gülmelidir. 39 bin lira asgari ücret haktır, ancak buna mutlaka işverene prim desteği sağlanmalıdır. Devlet asgari ücretlinin arkasından çekilip onu patronun vicdanına bırakmaz. Kayseri'den söz veriyorum; gelecek ilk sandıkta bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

9 ay önce başlatılan imza kampanyasında 25.1 milyon imza toplandığını da açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de 81 ilde, 973 ilçede sizlerin emekleriyle Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını, erken seçim isteyenlerin imzalarını 9 ay boyunca topladık. Geçen hafta kurultayda saydık, 25.1 milyon imza. Türkiye'de; dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasına yüreğini koyanlara bir alkış. Türkiye'de seçmenlerin neredeyse yarısına yakınının imzası bu tırın içinde var" diye konuştu.

