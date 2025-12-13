Avustralya’da yapılan ankete göre yetişkinlerin yüzde 79’u, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan yeni düzenlemeyi destekliyor.

Avustralya’da yapılan kapsamlı bir kamuoyu araştırması, yetişkin nüfusun önemli bir kısmının 16 yaş altındaki bireylerin sosyal medya kullanımını kısıtlayan yeni yasaya olumlu baktığını ortaya koydu.

1598 YETİŞKİN KATILDI

Avustralya hükümeti ile Monash Üniversitesi işbirliğinde, Roy Morgan Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette, 10 Aralık’ta yürürlüğe giren düzenlemeye ilişkin görüşler farklı yaş gruplarından toplam 1598 yetişkine soruldu.

YÜZDE 79'U 'OLUMLU' BULUYOR

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 79’u, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini engelleyen yasal düzenlemeyi desteklediğini belirtti. Yasaya en güçlü destek, yüzde 87 ile 65 yaş ve üzerindeki bireylerden geldi. En düşük destek oranı ise yüzde 72 ile 18-24 yaş grubunda görüldü; buna rağmen bu yaş grubunda da çoğunluk düzenlemeyi onayladı.

Yasayı savunan katılımcılar, çocukların ve gençlerin sosyal medya ortamlarında istismar edilme riski, psikolojik olumsuzluklar, siber zorbalık, dezenformasyon, radikal içeriklere maruz kalma ve manipülasyon gibi tehlikelere dikkat çekti. Düzenlemeye karşı çıkanlar ise uygulamanın etkisiz olabileceği, ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceği ve gençlerin çevrim içi sosyalleşmesini zorlaştırabileceği yönünde kaygılarını dile getirdi.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTE

Avustralya’da 16 yaş altındaki bireylerin sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayan düzenleme, 10 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi. X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat’in yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick dahil olmak üzere toplam 10 platform bu yaş sınırlamasına tabi tutuluyor.

Hükümet, söz konusu yasayla sosyal medya algoritmalarının ve zararlı içeriklerin gençler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlıyor. Düzenlemeye uymayan ve 16 yaş altındaki kullanıcı hesaplarının kaldırılması için gerekli önlemleri almayan şirketler için ise 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) tutarında para cezası öngörülüyor.

