Avustralya'da havalimanında facia! Şarj aleti alev topuna döndü

Avustralya'da havalimanında facia! Şarj aleti alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avusturalya'nın Melbourne kentindeki bir havalimanında 50'li yaşlarındaki yolcunun cebindeki taşınabilir şarj cihazının aşırı ısınarak alev alması sonucu bacak ve parmaklarında yanıklar oluştu.

Avusturalya'nın Melbourne kentindeki bir havalimanında Qantas Havayollarının özel yolcu salonunda bir yolcunun cebindeki taşınabilir şarj cihazı aşırı ısınarak alev aldı.

ŞARJ ALETİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Şarj aleti kısa sürede alev topuna dönerken, özel yolcu salonunu dumanlar sarmasının ardından yaklaşık 250 kişi tahliye edildi. Adı açıklanmayan 50'li yaşlarındaki yolcunun bacak ve parmaklarında yanıklar oluşurken yolcuya ilk müdahaleyi havalimanı personeli yaptı. Yaralanan yolcu hastaneye sevk edilirken tedavisinin ardından taburcu edildi.

YENİDEN HİZMETE AÇILDI

Qantas Havayolları yetkilisi, özel yolcu salonunun temizlenmesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden hizmete açıldığını bildirdi.
Qantas Havayolları, yolcuların herhangi taşınabilir şarj aletlerinin de aralarında bulunduğu çeşitli lityum batarya taşınması politikasını gözden geçiriyor. Birçok havayolu şirketi de taşınabilir bataryalar ile seyahat eden yolculara, bataryaları baş üstü bagaj bölmesinde değil, koltuk ceplerinde veya önlerindeki koltuğun altındaki çantada ulaşabilecekleri bir yerde saklamalarını tavsiye ediyor.

Temmuz ayında da Sydney-Hobart seferini gerçekleştiren baş üstü dolabında bulunan bir güç bankası nedeniyle yangın çıkmıştı.

