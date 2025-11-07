'Bir şeyim yok' dedi, doktorunun önerisini göz ardı etti: Acı gerçek hastanede ortaya çıktı

İngiltere’nin Stoke-on-Trent kentinde yaşayan 51 yaşındaki Mark Barrow, eşinin ısrarıyla gözlüklerini yenilemek ve rutin bir kontrol için göz doktoruna gitti. Muayene esnasında yüksek tansiyon şüphesi nedeniyle aile hekimine yönlendirilen adam, doktorunun önerisini görmezden gelerek erteledi.

ANİDEN FENALAŞTI

Kısa süre sonra işten eve dönerken baş dönmesi yaşayan Barrow aniden fenalaştı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı.

BEYNİNDE TÜMÖR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan üç ayrı MR taramasının ardından, doktorlar Barrow’un beyninde glioma adı verilen kanserli bir tümör tespit etti. Ayrıca küçük bir felç geçirdiği ve yüksek tansiyonu olduğu da belirlendi.

Tümörün küçük olması nedeniyle acil ameliyat yerine düzenli olarak takip edilmesine karar verildi. Artık Barrow, her sene bir MR taramasından geçecek. Şimdiye kadar yapılan testlerde tümörün büyümediği bildirildi.

Şimdiye kadar sağlıklı bir hayat sürdüğünü belirten Barrow, yaşadıklarını şaşkınlıkla karşıladığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Hiçbir zaman doktora gitme ihtiyacı duymamıştım. 16 yaşımdan beri hastaneye bile gitmemiştim. Gözlüğümü kırmasaydım, belki de tümörden çok geç olana kadar haberim olmayacaktı."

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

Hayatta kaldığı için kendini şanslı hissettiğini söyleyen adam, "İyi günlerim de oluyor, kötü günlerim de. Ama hâlâ hareket edebiliyor, konuşabiliyor ve normal hayatıma devam edebiliyorum. Bu benim için büyük bir şans." ifadelerinde bulundu.