Sosyal medya bu genci konuşuyor! Yaptığı spor yüzünün şeklini değiştirdi

Sosyal medya bu genci konuşuyor! Yaptığı spor yüzünün şeklini değiştirdi

Londra’nın Shepherd's Bush bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Linx’in, 5 yaşından 18 yaşına kadar çıplak elle boks yapması sonucu yüzü şekil değiştirdi. Aldığı darbelerden dolayı yüzünün 'kare' şekline dönüştüğünü söyleyen genç, sokakta ve sosyal medyada zor anlar yaşadığını söylüyor.

Batı Londra'daki Shepherd's Bush bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Linx, 5 yaşından 18 yaşına kadar boks yaptığını ve 18 yaşından sonra yüz hatlarının değişmeye başladığını kaydetti.

Yüzüne aldığı darbelerden dolayı doku hasarı oluştuğunu söyleyen genç, yüzünün eski haline dönmesi için ameliyat veya botoks tedavisi olmak zorunda olduğunu bildirdi. 

Sosyal medya bu genci konuşuyor! Yaptığı spor yüzünün şeklini değiştirdi - 1. Resim

"SOKAKTA DURDURUP SORUYORLAR"

Sokaktaki insanların kendisini durdurup kanser veya başka bir hastalığı olup olmadığını sorduklarını söyleyen Linx, bu durumdan oldukça şikayetçi olduğunu belirtiyor. 

Öte yandan sosyal medyada 3 milyondan fazla takipçisi olan, Linx, görünüşü nedeniyle videolarının çok fazla izlenmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. 

Sosyal medya bu genci konuşuyor! Yaptığı spor yüzünün şeklini değiştirdi - 2. Resim

"ÖZGÜVENLİ OLDUĞUM İÇİN BENDEN NEFRET EDİYORLAR"

Sosyal medya kullanıcılarının kendisiyle alay ettiğini vurgulayan genç, "Ama insanlar özgüvenli olduğum için nefret ediyor. Bu dünyada artık özgüvenli insan az kaldı, o yüzden beni aşağı çekmeye çalışıyorlar" ifadelerinde bulundu.

Aldığı yorumlar karşısında zaman zaman moralinin bozulduğunu, ancak destek mesajlarının da kendisini motive ettiğini söyleyen genç şu ifadelerde bulundu:

"Bazı insanlar bana mesaj atıyor ve ‘Senin sayende kendimi olduğum gibi kabul ediyorum' diyor. Bu yüzden video çekmeye devam ediyorum. Eğer birilerine özgüven kazandırabiliyorsam, bu çabaya değer."

