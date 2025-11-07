Güney Kore'deki santral faciasında bilanço ağırlaşıyor: 3 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Güney Kore'nin güneydoğusundaki bir elektrik santralinde perşembe günü bir kazan kulesinin çökmesi sonucu üç işçi hayatını kaybetti, iki işçi ise kayıp. Kayıp işçilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, itfaiye yetkilileri, devlete ait Kore Doğu-Batı Elektrik Dağıtım Şirketi'nin Ulsan şubesinde enkaz altından iki işçinin cesedinin çıkarıldığını, bir kişinin ise sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini bildirdi.
İki kişinin daha kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
Kaza sonrası ilk belirlemelere göre, alt yüklenici firma çalışanı olduğu belirlenen 9 kişiden 2'si kurtarılarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Çöken 60 metrelik (196,8 feet) kulenin patlayıcı kullanılarak sökülmeye çalışıldığı bildirildi.
