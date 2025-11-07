Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa semalarında alarm! Belçika'da yine dron tespit edildi

Avrupa semalarında alarm! Belçika'da yine dron tespit edildi

Avrupa'da son günlerde yaşanan dron tehdidi bir kez daha kendisini gösterdi. Belçika'nın Brüksel Havalimanı'nda yine bir dron tespit edildiği bildirildi. Dron tespitine rağmen uçuşların devam ettiği ifade edildi.

Belçika'nın Brüksel Havalimanı'nda yine bir dron tespit edildiği buna rağmen hava trafiğinde bir aksama olmayacağı bildirildi.

Havacılık alanında haber yapan Belçika merkezli Aviation24 internet sitesinin haberinde, Brüksel Havalimanı yakınında bir dronun tespit edildiği belirtildi.

Dron tespiti nedeniyle Brüksel Havalimanı'ndaki uçuşların etkilenmediği, planlanan iniş ve kalkışların normal seyrinde devam edeceği kaydedildi.

Avrupa semalarında alarm! Belçika'da yine dron tespit edildi - 1. Resim

PEŞ PEŞE DRONLAR TESPİT EDİLDİ 

Söz konusu dronun görüntüsü, Aviation24'ün ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabı üzerinden paylaşıldı. Görüntüde, dronun havalimanı yakınından alçak irtifada uçtuğu görülüyor.

Brüksel Havalimanı çevresinde 4 Kasım akşamı dronların tespit edilmesi üzerine güvenlik nedeniyle uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

