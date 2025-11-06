Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa'nın göbeğinden Tel Aviv'e askeri teçhizat sevkiyatı! Belçikalılar geçit vermedi

Avrupa'nın göbeğinden Tel Aviv'e askeri teçhizat sevkiyatı! Belçikalılar geçit vermedi

Belçika'da, İsrail'e gönderilmek üzere Liege Havalimanı'na gelen bir askeri teçhizat, yetkililer tarafından fark edildi. Sevkiyat durduruldu. Transferi, İsviçreli haber sitesi Heidinews’in yayımladığı bir rapor ortaya çıkardı.

Belçika’nın Valonya bölgesindeki yetkililer, geçen ay İsrail’e gönderilmek üzere İsviçre’den Liège Havalimanı’na gelen bir askeri teçhizat sevkiyatını durdurdu. Olay, yetkililer tarafından doğrulandı.

Avrupa'nın göbeğinden Tel Aviv'e askeri teçhizat sevkiyatı! Belçikalılar geçit vermedi - 1. Resim

İlk olarak Fransızca yayımlanan Le Vif dergisi tarafından duyurulan operasyon, daha sonra Valonya Başbakanı Adrien Dolimont’un ofisi tarafından da doğrulandı.

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDEN İSRAİL'E SEVKİYAT

Haberi Belçika merkezli Belga haber ajansı aktardı. Dolimont’un kabinesi, 9 Ekim’de, İsviçreli haber sitesi Heidinews’in yayımladığı bir rapor üzerine bilgilendirildi.

Söz konusu haberde, İsviçre merkezli Swissto12 şirketine ait, içinde hassas askeri ekipman bulunabileceği değerlendirilen dört sandığın, 7 Ekim’de Zürih Havalimanı’ndan Liège’e gönderildiği belirtiliyordu.

Kargoda, İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems için üretilmiş antenler ve radyo frekansı bileşenlerinin bulunduğu, sevkiyatın 13 Ekim’e kadar transit bekletilmesinin planlandığı aktarıldı. Ancak yük, yolculuğuna devam edemeden gümrük yetkilileri ve Valonya yönetimi tarafından durduruldu.

'SON DERECE DİKKATLİYİZ'

Ekim ayı sonunda tamamlanan bir raporda, sevkiyatın "askeri teçhizat olarak sınıflandırılması gerektiğini gösteren bir dizi unsurun" bulunduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, bu tür bir ihracat için İsviçre’de ihracat lisansı, Valonya’da ise transit lisansı alınması gerektiği, ancak her iki iznin de bulunmadığı belirtildi.

Başbakan Dolimont, Valonya’nın "silahlı kuvvetlerin askeri kapasitesini güçlendirecek hiçbir silah ihracatına izin vermediğini" vurgulayarak, İsrail'in işgali altındaki topraklara yapılan sevkiyatlar konusunda "son derece dikkatli" olduklarını söyledi.

