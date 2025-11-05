Gazze'nin altında betonlu dehşet! 150 kişi diri diri gömülüyor

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Gazze’nin Refah kentindeki bir tünele beton pompalamaya başladı.

150 KİŞİ BETONLA DİRİ DİRİ GÖMÜLÜYOR

Söz konusu tünelde yaklaşık 150 Hamas mensubunun mahsur kaldığı bildirildi.

Pazartesi günü (03.11.2025), Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi’nde ordunun kontrolündeki bölgelerde bulunan yaklaşık 200 Hamas üyesine geçiş izni verip vermeyeceğine ilişkin haberlerde İsrail’de çelişkili iddialar ortaya atıldı.

BÖLGEDE TOPLAM 200 HAMAS MENSUBU MAHSUR

Haaretz gazetesinin adını açıklamadığı bir İsrailli siyasi kaynağa dayandırdığı haberinde, Başbakan Netanyahu’nun "ordunun kontrolündeki bölgelerde bulunan 200 Hamas mensubuna güvenli geçiş izni vermeyeceğini" söylediği aktarıldı.

Aynı kaynak, Netanyahu’nun Hamas’ı silahsızlandırma ve Gazze Şeridi’ni silahtan arındırma konusundaki tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

Haaretz, tüneldeki kişilerin, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerde mahsur kaldığını yazdı.

Haberde ayrıca, arabulucuların, İsrail’den bu kişilerin "Gazze’de Filistin yönetimindeki bölgelere geçişine izin verilmesini" önerdiği, ancak bu arabulucuların kimler olduğunun belirtilmediği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İsrail’in güneydeki bölgelerde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun çıkışına izin vermesinin beklendiğini bildirdi.

Kanal 12’nin haberine göre:

Ateşkesin yürürlüğe girmesi ve İsrail ordusunun ‘sarı hatta’ çekilmesinin ardından, yaklaşık 200 Hamas üyesi ordunun kontrolündeki bölgelerde mahsur kaldı. Edindiğimiz bilgilere göre, İsrail’in kısa süre içinde bu kişilerin silahlarını teslim etmeleri şartıyla Filistin topraklarına dönmelerine izin vermesi bekleniyor.

Kanal, ismini vermediği iki İsrailli güvenlik kaynağının şu ifadelerine de yer verdi: