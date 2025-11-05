Tel Aviv-Atina hattında askeri yakınlaşma! Düzinelerce savaş uçağıyla tatbikat yaptılar

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yunanistan’da İsrail ile ortak düzenlenen hava tatbikatının bugün sona erdiği bildirildi.

İsrail ve Yunanistan’a ait düzinelerce savaş uçağının katılımıyla pazartesi başlayan tatbikatta havada yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.

İSRAİL VE YUNANİSTAN YAKIN TEMASTA

İsrail ordusunun açıklamasına göre, yapılan tatbikat kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı 120. Filo, çok sayıda Yunan savaş uçağına havada yakıt ikmali yaptı.

İsrailli medyadan edinilen bilgilere göre, işgalci ordunun açıklamasında "Tatbikat, uzun menzilli bir operasyonel uçuşu ve savaş uçaklarının yakıt ikmalini simüle etti. Saatler boyunca savaş uçakları ikmal uçaklarına katılarak yakıt ikmali yaptı ve görevlerine devam etti" ifadelerine yer verildi.

"İŞ BİRLİĞİNİ YANSITMAKTADIR"

Açıklamada ayrıca, "Bu tatbikat yıllık eğitim programının bir parçasıdır ve iki ülke arasındaki süregelen bölgesel iş birliğini yansıtmaktadır" denildi.

Tatbikatta uzun menzilli savaş uçaklarının operasyonel uçuşu ve yakıt ikmalinin simüle edildiği kaydedildi.

Yılda birkaç kez düzenlenen ortak hava tatbikatına İsrail ordusunun 120. Filosu’nun katıldığı aktarıldı.