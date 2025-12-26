Üç ayların başlangıcı olan Recep ayıyla birlikte ilçede asırlardır sürdürülen “ilk namaz çöreği” geleneği yeniden yaşatılıyor. Evlerde pişirilen mayalı ekmekler camilerde cemaate ikram ediliyor.

Recep ayının gelmesiyle birlikte ilçede ev hanımları, yoğurdukları hamurdan pişirdikleri ekmekleri cemaate dağıtılması için camilere gönderiyor.

Üç ayların bereketi camilerde paylaşılıyor: ilk namaz çöreği geleneği sürüyor

Recep ve Şaban ayları boyunca her hafta cuma günleri sürdürülen ve halk arasında “mayalı” olarak adlandırılan ilk namaz çöreği geleneği, üç ayların manevi atmosferini paylaşma ve dayanışmayla yaşatıyor.

İlçe sakinleri, üç ayların gelişini atalarından öğrendikleri şekliyle ekmeklerini bölüşerek kutluyor.

Cemaate dağıtılmak üzere evinde ekmek pişiren Güldane Karanfil, çocukluğundan beri her üç aylarda çörek yaptığını belirterek, "Üç ayların başlangıcında recep ayında mayalıyı yapıp camilere göndeririz, komşulara dağıtırız. Komşularla bir araya gelip çay içer, çöreklerimizi yeriz." ifadelerini kullandı.

