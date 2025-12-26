Yılbaşı öncesinde bazı ülkelerde uygulanan "12 üzüm" geleneği, üzüm satışlarında artışa neden oluyor. Yeni yıla girerken her biri bir ayı temsil eden 12 üzüm yenmesi şeklindeki uygulama, market ve manavlarda üzüm talebinin yükselmesine yol açarken, satıcılar satışlarda önceki dönemlere kıyasla artış yaşandığını belirtiyor. Peki, masa altında 12 üzüm yeme geleneği nereden geliyor?

Türkiye'de de son yıllarda görülmeye başlanan yeni yıla masa altında 12 üzüm yiyerek girme geleneği yine gündemde. Akıma göre, 31 Aralık'ta bir masanın altına girip, 12 tane üzüm tanesi yenirse o senenin dilek gerçekleşiyor. Bu inanışın özellikle yılbaşı döneminde sosyal medyada yeniden gündeme gelmesi, üzüm satışlarına da doğrudan yansıyor.



Marketler ve manavlar, 31 Aralık öncesinde üzüm talebinde belirgin bir artış yaşandığını belirtirken, bazı satıcılar yılın bu döneminde satışların normal günlere göre daha yüksek seyrettiğini ifade ediyor. Talep artışı nedeniyle üzüm, yılbaşı alışverişinin öne çıkan ürünleri arasında yer alırken, satıcılar tüketicilerin genellikle küçük paketler halinde üzüm satın aldığını aktarıyor.



12 ÜZÜM HİKAYESİ NEREDEN GELİYOR? Resmi arşivlere göre 1893 yılında İspanya'da başlayan ve daha sonrasında bazı Güney Amerika ülkelerine de sıçrayan, 12 üzüm yeme geleneği son yıllarda bir akım haline geldi. 1901'de bir grup Madridlinin 31 Aralık gecesi Puerta del Sol Meydanı'nda toplanıp 12'şer üzümü yemesiyle, bu meydan popülerleşmişti.

HER 3 SANİYEDE BİR YİYORLAR 1962 yılından itibaren İspanya devlet televizyonu tarafından her yılbaşı gecesi bu meydandan canlı yayın yapılırken, İspanyollar saat 12 üzümle yeni yıla giriyor. Geleneğe göre meydandaki saat kulesinin çanı saat 00.00'a gelmeden 35 saniye önce çalmaya başlayıp, her 3 saniye de bir çalınan çanda tek üzüm yenilerek 12. üzümün yenilmesiyle yeni yıla giriş yapılıyor. İspanya'nın devlet televizyonları bu geleneği yılbaşı geceleri canlı yayınla göstererek daha çok yayılmasını sağladı.



PAZARLAMA STRATEJİSİ Mİ? Bazı kaynaklara göre, 1909 yılında Alicante bölgesindeki üzüm çiftçileri, aşırı bollukta üzüm üretince bu fazla mahsulü satmak için alternatif bir yol aramış, bu yöntemi başlatmışlardır.

İSLAM DİNİNDE BÖYLE BİR GELENEK YOK İslam’da "12 üzüm yeme" şeklinde bir ritüel yer almıyor. Yeni yıla girerken 12 üzüm yemek ve her üzümü bir ay için dilek olarak kabul etmek, İslam diniyle bağlantılı bir uygulama değildir. Bu gelenek, İspanya ve bazı Latin Amerika ülkelerine ait kültürel bir inanış olup, dini bir ibadet veya sünnet niteliği taşımaz. İslam açısından bu tür uygulamalara dini anlam yüklenmesi küfr bulaşığı bidat ve büyük günah olarak kabul edilir. İslam’da hicri yılbaşı dışındaki takvimlerde yeni bir yıla girerken yapılması tavsiye edilenler dua etmek, şükür ve muhasebe yapmaktır.

Haberle İlgili Daha Fazlası