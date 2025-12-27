Suriye yönetimi, devrik lider Beşar Esad'ın 70 subayını serbest bıraktı. 8 Aralık devriminden sonra gözaltına alınan subayların herhangi bir suça karışmadığı anlaşıldı

Suriye yönetimi, Lazkiye ilinde savaş suçlarına karışmadığı tespit edilen devrik Esad rejimi döneminden 70 subayı serbest bıraktı.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", tutuklu bulunan bazı eski subayların durumuna ilişkin bir haber paylaştı.

Suriye yönetimi 70 Esad subayını serbest bıraktı

Haberde, Esad rejimi saflarında görev yapan ancak haklarında savaş suçu işlediklerine dair herhangi bir bulguya rastlanmayan 70 subayın serbest bırakıldığı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası