Anadolu Ajansı
Suriye yönetimi 70 Esad subayını serbest bıraktı
Suriye yönetimi, devrik lider Beşar Esad'ın 70 subayını serbest bıraktı. 8 Aralık devriminden sonra gözaltına alınan subayların herhangi bir suça karışmadığı anlaşıldı
Özetle
Kaydet
Dünya 51 dk önce
Suriye yönetimi, Lazkiye'de devrik Esad rejimi döneminden, savaş suçlarına karışmadığı tespit edilen 70 subayı serbest bıraktı.
- Suriye yönetimi, 70 eski subayı serbest bıraktı.
- Serbest bırakılan subaylar, devrik Esad rejimi dönemindendi.
- Subayların savaş suçlarına karışmadığı tespit edildi.
- Olay, Lazkiye ilinde gerçekleşti.
- Haber, Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye" tarafından paylaşıldı.
Suriye yönetimi, Lazkiye ilinde savaş suçlarına karışmadığı tespit edilen devrik Esad rejimi döneminden 70 subayı serbest bıraktı.
Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", tutuklu bulunan bazı eski subayların durumuna ilişkin bir haber paylaştı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
SDG'ye operasyon geliyor! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti
Haberde, Esad rejimi saflarında görev yapan ancak haklarında savaş suçu işlediklerine dair herhangi bir bulguya rastlanmayan 70 subayın serbest bırakıldığı ifade edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR